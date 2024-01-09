盲人觀星傷健營2023：展翅翱翔共融新紀元  疫後復辦實體  逾68單位企業義工傷健人士參與露營觀星顯共融  運動藝術遊戲觀星共冶一爐  滿載愛與希望

▲ 盲人觀星傷健營 2023 一眾參與者與主禮嘉賓聚首一堂，打開展翅翱翔共融新紀元。

視障人士雖看不見璀璨星空，但他們也能用心眼感受，運用想像力享受世間美好的事物。「盲人觀星傷健營」踏入第12屆，本屆是在疫情後重辦的實體露營觀星團，讓一眾參與者包括視障、傷健人士聚首一堂重新連結，打破身體局限，與一眾充滿愛心的企業義工和年輕人一同發崛浩瀚宇宙裡星體的奧秘，共創美好回憶。

▲ 主禮嘉賓在共融典禮合照留念。（左起）盲人觀星傷健營 2023 籌委會主席 汪俊池先生、盲人觀星傷健營活動顧問 劉健華先生 MH JP、盲人觀星傷健營活動顧問 關則輝先生 MH,JP、盲人觀星傷健營活動顧問 林衞邦先生、平等機會委員會主席 朱敏健先生 IDS、水務署署長 邱國鼎先生 JP、盲人觀星傷健營創辦人許宗盛先生 GBS MH JP、盲人觀星傷健營活動顧問 莫儉榮先生 MH、盲人觀星傷健營活動顧問 黃兆龍先生、盲人觀星傷健營活動顧問 葉湛溪先生。

疫後重辦實體觀星傷健營 真人連結感受更深

今屆實體盲人觀星傷健營於12月16日至17日在深井圓墩營成功舉行，逾68個工商機構、非牟利團體、學校及政府部門義工隊參與，合作伙伴數目再創新高，可見社會各界大力支持「傷健共融」，為社會帶來愛和正能量。

今屆典禮邀請了平等機會委員會主席朱敏健先生和水務署署長邱國鼎先生作主禮嘉賓。朱主席在致辭時表示，「平機會歷年來都十分支持觀星傷健營，不同背景的參加者突破一切障礙，聚集一堂，放開懷抱，利用不同感觀去觀星。今次觀星營亦有不少共融活動，利用藝術及富有活力的方式，向社會傳遞正確的共融信念，帶出香港是有平等機會的城市。」

「盲人觀星傷健營」創辦人許宗盛太平紳士表示：「觀星營令不同背景的人士可以無分彼此，秉承共融的理念去去幫助有需要的人。這種精神並不僅限於觀星營，更應應用在日常生活中，大家平日亦可以盡自己所能去助人。」他亦表示，希望透過觀星營活動，參加者可以用不同方式去看待世界，將無私、共融的態度在日常生活中推動下去。

活動比往屆更多元化 冀擴大傷健共融的體驗

是次活動終於能突破疫情的掣肘令一眾參與者都感到非常興奮，因實體活動能大大提升和促進傷健人士的互動。在一連兩日的活動裡，大會獲香港太空館支持，預備了輔助觀星工具，例如凸點星圖、凹凸月面圖、立體打印模型及特製望遠鏡等，並由健全人士擔任義工，加以協助及描述，讓殘疾人士也能認識天文現象。殘疾人士除了可學習使用天文望遠鏡並聆聽生動的天文知識導賞，亦能以特製的紙版「親手」觸摸天上的星座，利用無窮的想像力，建構心中星空，一窺宇宙的神秘面紗。

▲ 參與者在民安隊圓墩營紮營，準備晚上觀星活動。

盲人觀星傷健營還設其他特別節目，包括：以環保樂器製作工作坊和共融大合唱、各機構精心設計的攤位遊戲，香港導盲犬服務中心的導盲犬體驗，以及分享精彩生命故事的「真人圖書館」（Human Library），邀請不同參與者現身說法，分享生命的精彩故事，希望以生命影響生命，點燃樂觀和積極的信念。

▲ 不少參加者一家大小共同觀星，歡渡週末。

▲ 一眾參加者利用望遠鏡觀星

▲ 觀星營晚間表演環節，天氣寒冷但氣氛温馨。

本屆活動新增藝術元素 讓傷健共融發掘不同潛能

本屆更新增由香港沙田少年獅子會舉辦的「星空畫布」和「擲星許願」環節，希望透過無疆界的藝術作為媒介，宣揚平等理念，讓傷健人士共同參與藝術活動，展現才能，並將祝福語句寫在球上再擲定「星空畫布」，讓參與者把愛與關懷表達和傳遞出去，讓更多人分享祝福的心意。為了更能體現傷健共融的理念，主辦方亦特意邀請了年輕女團歌手、社區組織獻唱和合作，以提升不同年齡和階層的參與度。

▲ 觀星營除了觀星外，亦有不少攤位遊戲推廣傷健共融。

活動其中一個支持機構—恒隆地產早前剛與心光盲人院暨學校合作並設立了「恒隆視障人士獎學及發展金」，以支持視障青年的多元發展。而是次盲人觀星傷健營上，恒隆一心義工隊就特意首次帶同心光的團隊以及視障畢業生攜手籌劃及設計以共融為主題的攤位遊戲，讓他們發揮創意和潛能。活動當日，視障畢業生在恒隆一心義工隊的帶領下，一同主持攤位遊戲，並與現場的參加者交流互動，推動共融社會及青少年多元發展理念。

▲ 聾人義工組織「龍耳」為參加者帶來《神隊友》手語歌表演。

身體條件不再是局限 參與運動在乎心境

殘疾人士也不一定會被排除在體育活動，其實他們亦能參與各項競賽。本屆傷健營另有設踢毽體驗，殘疾人士的技巧絕不遜色，隨時調整身體的重心，放鬆全身肌肉，自然擺動，迎接毽子落下；同場亦有定向挑戰，考驗參與者的體能和智慧，享受運動之餘同時能體驗大自然。

盲人觀星傷健營2023 特色活動介紹



1. 真人圖書館

「真人圖書館」(Human Library) 邀請視障人士現身分享精彩生命故事。這些傷健義工雖然身體上有缺陷，但卻以積極態度活出自我，於社會從事備受尊重的工作，更以生命影響生命，成為傷健義工，當中有些更是盲人觀星營的組織者。

2. 導盲犬體驗

香港導盲犬服務中心安排導盲犬體驗活動，讓大家更了解導盲犬的工作。由導盲犬帶領蒙著眼晴的參加者體驗盲人的生活，藉此了解視障人士在社區內遇到的困難。

▲ 由香港導盲犬服務中心提供的導盲犬體驗活動

3. 「星空畫布」共融藝術創作活動及「擲星」許願環節

是屆活動加入由香港沙田少年獅子會舉辦「星空畫布」和「擲星許願」環節，希望藉著藝術作為媒介，讓傷健朋友一起參與，進一步促進共融。大會準備了簡單的工具，希望能讓傷健人士共同參與完成畫布；畫布完成後，亦有「擲星」許願環節，參加者可以將寫上祝福句語的球擲向「星空畫布」，如能把球黏在指定的星型上或觸碰到能亮燈的位置，便可贏取小紀念品。

▲ 本屆更新加插了由香港沙田少年獅子會舉辦的「星空畫布」和「擲星許願」環節，希望透過無疆界的藝術作為媒介，讓傷健人士共同參與完成畫布，推廣傷健共融。

4. 盲人觀星圖，觸摸星空

要讓失明人士認識星空，就要帶領他們靠身體其他感官去體驗。輔助觀星工具例如凸點星圖、凹凸月面圖等，可以讓視障人士用手觸摸星空，配合專人講解及想像力，在心中建構出自己的星空；本屆傷健營更設有觸摸星座遊戲，引導參加者用手觸摸有指引線的指板上面的星座，再觸摸沒有指引線的星座紙板，用感覺找出先前的星座位置。而這些星座圖案是以點字印壓機製作的，是製作觸感材料的最容易方法之一，使參加者可輕易地分辦星座的輪廓。

▲ 參與者體驗「擲星」許願環節

5. 多元化運動體驗活動

本屆傷健營亦設有健體環節、踼毽體驗、兩位一體足球小將等多元化運動體驗活動。當中健體環節由導師去帶領大家作拉伸熱身及體式能運動，強健體魄、訓練柔軟度及肌耐力。踢毽環節透過輕盈步伐和靈活動作，增強參加者的協調性和平衡感。

▲ 恒隆地產的 「恒隆一心義工隊」聯同心光盲人院暨學校，與視障畢業生協力營運遊戲攤位，展現企業對傷健營的投入和支持。義工隊與視障畢業生打成一片，互相學習，望能令每位參加者有更愉快的遊戲體驗。

關於盲人觀星傷健營

「盲人觀星傷健營」於2010年創立，由本港多家工商機構、非牟利團體、學校及多個政府部門的義工隊聯合成立的籌委會所合作推動，並由香港傷健共融網絡主辦的大型傷健共融戶外活動。活動希望透過觀星、觀日出作為平台，凝聚傷殘及健全人士一同感受星空及大自然的美妙，向社會推廣共融理念。活動由最初以鼓勵盲人觀星、融入社會為主旨，但由第九屆起已歡迎不同殘障的人士一同參加，包括聽障、智障、肢體傷殘人士等。

活動由多個不同單位所組成的籌委會，包括多個傷殘人士團體，每年均會為活動內容提供建議，及提供實際的籌備、策劃和協助工作，確保活動內容能配合傷殘人士的需要。活動的名稱亦有諮詢失明人士團體的意見，並由2010年第一屆開始沿用至今。

活動網站：http://stargazeforall.hk/index.html

關於盲人觀星傷健營標誌

大會標誌主要由星星及流星組成，以不同顏色的箭咀代表不同界別人士，組合成星星，表達「共融」的訊息。整個標誌亦塑做出「眼晴」的效果，表示每位參加者除了可用肉眼去觀星外，同時也可用心去感受觀星的過程， 領略和體會身邊的事物，感受大家的存在和互相尊重。

(特約)