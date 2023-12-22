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【販毒】馬來西亞來港貨物檢獲47公斤海洛英　海關共拘4人

社會 15:29 2023/12/22

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海關於馬來西亞來港貨品中檢獲海洛英。(曾秋文攝)

海關搗破一宗販毒案。海關毒品調查科第2組高級調查主任楊偉漢表示，根據風險評估在前日（20日），查驗一批由馬來西亞運港的空運貨物，在報稱裝飾物的貨物中檢獲47.1公斤懷疑海洛英，被倒模成擺設物品，市值3700萬元。海關隨即進行監控遞送行動，在同日下午一名25歲男子到油塘一個物流中心的分發站提貨，完成手續後一輛客貨車到來運貨，在附近埋伏的人員上前將2人拘捕

初步調查相信有人將貨物準備運往中西區一幢住宅大廈。人員到目標大廈大堂拘捕另一人32歲男子，將他押返住所，搜出懷疑毒品包裝和吸食工具，再拘捕單位內另一名女子。案中共拘捕4人，58歲客貨車司機經調查後獲釋，21歲女子獲准保釋候查，2名被補男子稍後將被落案控以販運危險藥物罪，明日（23日）在觀塘法院提堂。

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記者：曾秋文

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