食用安全｜母呻親戚從不留下吃飯　女兒執廚房驚見恐怖情況：我都食唔落【木筷子正確清洗步驟】

都市人生活忙碌，每天能有一餐家常便飯下肚已經是最大的滿足。一名內地女近日搬回與父母居住，終於發現為何親戚不喜歡在他們家吃飯的原因，原來一切都與衛生習慣有關。

最新影片：

該名內地女在小紅書發文，指親戚們平日來訪時，從來都不會留下吃飯。由於事主不是與家人同住，故不知道箇中原因，事主媽媽以為自己被親戚們嫌棄而感到不開心。直到事主離職後回家住，打算斷捨離家中雜物時，才發現櫥櫃裡面的真相，

「不怪他們不留下吃飯，我看了這些，我也吃不下了......」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

餐具、食物全發霉

事主指，父母將枱面收拾得很整潔，但櫥櫃裡面的餐具和雪櫃裡面的食物都已發霉。如圖所見，不銹鋼湯匙表面上還剩下餸菜的油漬，木筷子表面更充滿細孔，肉眼可見已經有白色霉點。電熱水壺的外層亦滿佈陳年鐵鏽，已開封的食物因儲存時間太久，裡面已經生滿霉菌，甚狀恐怖。

老一輩不捨得丟舊物

事主其後將家裡重新整理一次，指「將該扔的扔，該洗的洗」。事主表示，父母從小到大都不讓她亂動家裡的物品，「如果按著自己的思路收納完，他們找不到也會被罵」，故事主避免吵架而從不過問。事主後來買來新的家電替換，但父母卻藏起來不用，讓事主非常煩惱。

網民感同身受：我媽用舊內褲洗碗

帖文引起網民熱議，紛紛分享家中老一輩的思想和荒唐習慣，當中有些令人震驚，衛生情況讓人憂慮。有網民看到相片，指發霉的食物或餐具對人體有害，長期會危害健康，建議事主要加緊留意。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

發霉食品或含致癌物 抵抗力差可致肝炎肝癌

食物一旦發霉，霉菌除了散布在表面，內裡餡料或已受污染。食品科學及安全專家方麗影博士曾受訪表示，霉菌的生長會產生代謝產物，即是霉毒素，常見的霉毒素有黃曲霉毒素，其毒性強，被列為致癌物質。微量的黃曲霉毒素能被肝臟分解，只要肝臟功能良好和只攝取少量霉毒素，黃曲霉毒素便能排出體外，雖不會對身體構成影響，但亦不建議進食已發霉的食物。至於生活作息不健康或壓力過大的人，吃已發霉的食物更可嚴重危害健康。

木筷子忌1洗法 恐磨損發霉藏菌

不銹鋼餐具容易清洗，但家中多使用木餐具就要留意清洗方法。台灣長庚醫院腎臟科醫生顏宗海提醒清洗筷子時，避免整把搓洗，會容易磨損，尤其是竹筷子或木筷子，磨損的地方容易導致細菌殘留，加速發霉機會。顏宗海建議，應該將筷子一根一根分開洗，減少磨損，並用洗潔精和水清潔，洗乾淨後要盡快擦乾或晾乾，避免發霉。另建議使用除不銹鋼餐具外其他材質的餐具，應因應損耗情況每3至6個月就更換一次。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm