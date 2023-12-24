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情緒困擾｜壓力過大狂拔髮　媽媽頭頂變禿難自控　疑因1心結女兒愛莫能助

都市病 09:00 2023/12/24

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心靈健康值得關注。台灣一名媽媽於去年開始，出現拔頭髮的情況，多次求醫仍無法改善，如今頭頂已變禿，令家人擔憂不已。其女發現母親狀況後，用盡方法助她戒掉壞習慣，可惜效果甚微；而對方亦多次透露，指是因為壓力才引發這種行為，但又不願說出原因。女兒猜測其壓力來源，很大可能來自婆家的種種糾紛，「簡單說，我爸一個人的收入，有時候要養到三家+二老」。她大嘆父親為人極孝順，因此難以改變現狀，只好向網民求助，盼可減輕母親憂思。不過近日，母親終於開口吐露心酸真相，雖與婆家無關，但亦同樣難以改變，令女兒無奈感嘆：「只能安慰自己把握當下。」 

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台灣一名女網友於網上討論區「Dcard」以「我媽一直拔頭髮」為題發文求助，指自己母親於去年3月起，開始出現拔頭髮的習慣，雖然一家人已不時提醒她「忍手」，但仍難以阻止。期間母親曾看過心理醫生、亦到醫院進行過頭皮治療，仍然未見任何成效。

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勸母親「找事做」遭拒絕

她憶述指，母親以前非常愛美，但如今卻頭頂禿了一大片，出門時需要戴上半截式假髮片；眼見她生活中，經常不經意伸手上頭頂拔頭髮，屢次阻止並於她房內用紙板寫上「不要拔頭髮」告示，仍無法緩解她的心癮，令她大嘆：「我覺得那已經是她習慣性動作了。」

同時亦疑惑，是不是因為母親作為家庭主婦，賦閒在家的時間太多、容易胡思亂想，因此曾勸她找些事情做，但卻遭到拒絕。

疑壓力來源與婆家有關

由於母親曾透露，指自己是出於壓力才會拔頭髮，但卻不願告知原因。她認為，母親的壓力來源應該來自於婆家，他們全家與父系家族成員同住，父親為家中幼子，大伯早已離世、二伯一直以來無業在家，因此祖母及祖父都依賴父親照顧。事主嘆指，大伯及二伯家人經常會向母親借錢，可能因此讓她感到不公平，惟其父為人極為孝順，相信難以做出甚麼去改變現狀。

不過事主亦強調指，雖然父母經常有「溝通問題」，但兩人感情甚篤；母親除了找事主聊天，亦會找父親，偶爾放假兩人更會一同出門約會，反而遠在台南的弟弟較少聯絡。為了改善母親病情，最近數月家中錢財已歸父親處理，讓其他人無法再向母親借錢，盼此舉可為母親帶來一些改善。

家中三人患精神疾病

事主又補充指，母親一直患有焦慮，而父親及她亦分別患有恐慌及抑鬱，因此她理解母親的壓力。惟近期母親幾乎每日借酒消愁，醉後亦會一直對她釋放情緒，平日又會向她抱怨及哭泣，雖然每次她都會盡量聆聽，但亦無奈指：「我媽的感受是屬於那種，你說甚麼不順她的意就（是）不對的人。」見母親多番抱怨，但仍一直借錢給其他人，數日後又與對方有說有笑，亦令她不知如何再作溝通。

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近日吐露心聲揭心酸真相

幸而經過家人一番關心，事主母親近日終揭露心聲，坦白壓來根源。原來當年父親恐慌症初次病發，當時母親受驚之下，連忙開車帶父親到醫院求醫，最終揭發病情；自始母親一直擔心對方哪日倒下、不在了怎麼辦，加上事主亦患有抑鬱，多重憂思令母親亦患上嚴重焦慮。

事主嘆自己亦很怕家人老去、離她而去，但無奈坦言：

「這是必經過程我們誰都無法預防，只能安慰自己把握當下。」

網民：是拔毛癖

帖文一出，不少網民都認為事主母親患上名為「拔毛癖」的精神疾病，而要服藥一段時間且接受諮商才可解決，如情況一直惡化，應該要與醫生詳細商討：「和媽媽一起去看醫生，然後把媽媽的狀況跟醫生說。」亦有人認為，事主做法恐令其母情況變差，力勸事主應將母親帶離壓力環境再作治療。

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