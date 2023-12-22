【聖誕文告】周守仁發表聖誕文告提及青少年自毀　籲給予教育工作者空間提供陪伴

▲ 天主教香港教區主教周守仁發表今年聖誕文告。(天主教香港教區提供)

天主教香港教區主教周守仁今（22日）發表2023年聖誕文告。周守仁於文告開首表示，每日均有戰爭和恐怖主義的新聞報道，當中也有地緣政治的緊張局勢，特別是和中國有關的，對香港有著影響，以致疫情後明顯的人才短缺情況。最令人心碎的是，青少年自毀行為的個案有所上升。一切相加起來，便給人帶來無動力、甚至灰鬰的情緒，沒信心美好前景快將來臨。

周守仁引述聖經中耶穌聖嬰降生的時候，誕生在馬槽中，指人們的內心沒有為他預留時間和空間。他指，當人們的心對愛的源頭封閉起來時，便無法經驗這愛，即使它是為我們而來。他指，社會需要提升具同理心的體諒、寬容和寬恕的文化。他指，沒有人可以斷言自己將來不會渴望得到別人的體諒和寬恕。當建立了具同理心和慈悲的文化時，就能夠開始相互陪伴，攜手前行。

周守仁強調，社會需要與青少年同行，指需要讓教育工作者有時間、空間和精力去陪伴青少年。

陪伴同行需要時間、內在空間、並且要不帶批判地聆聽對方的困境。但若果教育工作者被種種工作職務纏擾,即使他們想學習如何最好地陪伴學生,也只變得有心無力。請大家明白,陪伴為青少年、以至我們自己,是很有價值的聖誕禮物。因為聖誕的核心禮物,就是天主對全人類和受造界以堅定不移的愛情委身相伴。

他表示，要感謝宗教團體和社會機構、包括政府,以至不少個別人士,他們一直在幕後努力著,幫助近年違法的青年,讓他們重新融入社會,並透過各種方式讓他們的人生繼續向前走。但仍有很多人在等待這種具希望的待遇。此外,還有一些人士特別著力去陪伴那些易受傷害的長者,長者是自殺率最高的年齡組別。

周守仁呼籲在香港的朋友相信值得得到比目前所有的更好。「但我們必須起行,不要自憐,要離開局限著我們的安舒區,跟隨聖誕的光芒,去獲取聖誕節核心的禮物，讓我們把聖誕的光輝反射開去,把光帶給那些在黑暗中掙扎的人們。」

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責任編輯：陳展棋