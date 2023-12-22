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優雅設計｜楊紫瓊身穿訂製禮服補辦婚禮　幸福新娘子展高貴媚態

休閒消費 18:08 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

新娘子明艷照人！

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle）日前在馬來西亞邦咯島補辦婚宴，SHIATZY CHEN 設計總監陳彩霞與Michelle交情甚篤，一路以來相知相惜，故今次從婚宴邀函、花藝布置、采采食茶伴手禮到禮服設計，都是由SHIATZY CHEN一手包辦，將夏姿最具代表的東方底蘊、文化傳遞，獻給Michelle，並送上最真摯的祝福。

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傾心設計兩款手工訂製禮服

華人習俗中，禮服代表著對新人的祝福與寓意，在親自量身試衣後，設計師透過兩款不同風格色系的手工訂製禮服，分別埋藏不同絮語，一襲平口手工縫製波浪禮服，以Michelle最為喜愛的綠色為題，千挑細選出清透若竹綠的全絲烏干紗，以飄逸不凡的輪廓為剪裁，上頭集結著最具經典的參針繡、打籽繡、珠繡工藝，全手工刺繡描繪出「蘭花與鳳蝶」之圖騰，象徵著女方的堅毅與柔情，也蘊含著真實自我的密語。

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同樣以海岸婚禮為靈感背景，設計第二款金屬蕾絲烏干紗繫帶禮服，內搭配同禮服蕾絲短褲，在晨曦粉橙蕾絲間，閃耀著淡雅迷人的金蔥光粼，最後於腰際間繫上一匹夏姿經典烏干紗，帶有「締結良緣」的深刻意涵，舉手投足間，自然飄逸出女性最為通透輕盈、優雅迷人的一面。

兩款訂製禮服的製作過程亦有公開，運轉節奏間，在針間的帶領下，一畫筆一剪裁，恣意著飄逸與灑脫，期望透過服裝乘載著文化工藝結晶，帶著那一份優雅永恆的祝福，願Michelle與老公幸福甜蜜，白頭到老。

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責任編輯：Kiwi Lee

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