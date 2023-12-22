【夏寶龍講話】陳國基引述夏寶龍︰各界要以大局為重　不要計較「小我利益」

▲ 政務司司長陳國基今日聯同政制及內地事務局局長曾國衞和署理民政及青年事務局局長梁宏正在政府總部會見傳媒。（政府新聞網圖片）

在北京，全國港澳研究會舉行成立十周年慶祝大會，港澳辦主任夏寶龍出席並致辭，港府在政府總部設分會場直播，特首和多位高官、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯等出席。

政務司司長陳國基會後引述夏寶龍囑咐香港各界，包括不同政黨、不同社團、工商界和市民，一定要以大局為重，不要計較「小我利益」，一定要以香港或國家「大我」為重要考慮。

陳國基續指，展望將來，夏主席寄語政府必須貫徹會幹事、能幹事、幹成事的施政目標，亦要全面落實《施政報告》各項政策措施，包括堅定維護國家安全、持續增強發展動能、切實排解民生憂難，最重要的是推動各界大團結。

李家超：盼區議員清楚認識新任務

特首李家超在社交平台發文指，研討會題目是「愛國者治港、治澳︰新形勢、新任務、新要求」。期望區議員必須清楚認識「愛國者治港」的新形勢、新任務和新要求，深入了解他們應擔當的角色和社會的期望，開展地區工作，配合政府施政，使政府政策可以落實到地區。

曾國衞︰丁薛祥作重要批示

政制及內地事務局局長曾國衞會後則稱，聽取了副總理丁薛祥作出重要批示及夏寶龍的講話，但未透露丁薛祥的重要批示為何。有與會者表示，未聞丁薛祥提及區議會運作、基本法23條及中美關係，主要是肯定港澳研究會工作。

梁宏正︰夏寶龍寄語港青多了解國家

署理民政及青年事務局局長梁宏正表示，夏寶龍特別寄語香港青年多了解國家及民族的情況和歷史，亦要積極融入國家發展大局。

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記者：戴朗希