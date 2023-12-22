【夏寶龍講話】陳國基引述夏寶龍︰各界要以大局為重 不要計較「小我利益」
在北京，全國港澳研究會舉行成立十周年慶祝大會，港澳辦主任夏寶龍出席並致辭，港府在政府總部設分會場直播，特首和多位高官、中聯辦主任鄭雁雄、駐港國安公署署長董經緯等出席。
政務司司長陳國基會後引述夏寶龍囑咐香港各界，包括不同政黨、不同社團、工商界和市民，一定要以大局為重，不要計較「小我利益」，一定要以香港或國家「大我」為重要考慮。
陳國基續指，展望將來，夏主席寄語政府必須貫徹會幹事、能幹事、幹成事的施政目標，亦要全面落實《施政報告》各項政策措施，包括堅定維護國家安全、持續增強發展動能、切實排解民生憂難，最重要的是推動各界大團結。
李家超：盼區議員清楚認識新任務
特首李家超在社交平台發文指，研討會題目是「愛國者治港、治澳︰新形勢、新任務、新要求」。期望區議員必須清楚認識「愛國者治港」的新形勢、新任務和新要求，深入了解他們應擔當的角色和社會的期望，開展地區工作，配合政府施政，使政府政策可以落實到地區。
曾國衞︰丁薛祥作重要批示
政制及內地事務局局長曾國衞會後則稱，聽取了副總理丁薛祥作出重要批示及夏寶龍的講話，但未透露丁薛祥的重要批示為何。有與會者表示，未聞丁薛祥提及區議會運作、基本法23條及中美關係，主要是肯定港澳研究會工作。
梁宏正︰夏寶龍寄語港青多了解國家
署理民政及青年事務局局長梁宏正表示，夏寶龍特別寄語香港青年多了解國家及民族的情況和歷史，亦要積極融入國家發展大局。
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記者：戴朗希