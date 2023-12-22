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全民造星丨陳樂頤靠副業成就夢想　寫歌悼念離世音樂老師

娛樂 16:27 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Georgina 卻沒有因而放棄音樂夢。

2020年參加ViuTV《全民造星III》的Georgina 陳樂頤（ 阿左），因表演「海豚音」而為人認識，雖然於三十強止步，但卻沒有因而放棄音樂夢，並決定當獨立歌手，繼續追夢。

今年阿左與Jaime張天穎、Chiutung潘釗彤、Kay李凱翹及Winky黃健怡組成新晉唱作女子組合Beanies，推出首支派台作品《公主抱》及個人創作歌曲《食鹽之道》，以及最新作品《鋼琴後的塵》。

《鋼琴後的塵》

日前，阿左在海邊拍MV，導演Sheng Wong提議《鋼琴後的塵》以The Pianist Version的形式去拍攝，並要將一部琴搬到石灘，阿左想起當日拍攝的過程，要感激很多人，她說：「因為冇搬琴公司願意將部琴搬去咁遠，所以，全靠拍攝團隊同幾個好朋友義務幫忙，夾手夾腳搬去石灘，見到佢哋咁辛苦，合力幫手，我非常感恩、好感動。」

至於創作《鋼琴後的塵》，背後亦有一個故事，阿左說：「當初寫呢首歌，因為一位好重要嘅音樂老師離開咗。收到消息後，心情好複雜，冇辦法用文字或者言語去表達心情，所以用音樂去記錄當時嘅感受。」
阿左表示寫完歌曲Demo後，聽返錄音，覺得並不如想像中的悲傷，她說：「我覺得當中有一份盼望嘅心，

可能盼望同呢位老師重逢。」這位老師亦是填詞人小克、編曲監製Jeffero及MV導演sheng的多年好友，於是他們齊心合力打造《鋼琴後的塵》，並以這首歌去懷念老師。

拍攝當日滿天密雲

跟《食鹽之道》不同，《鋼琴後的塵》比較安靜、感性，阿左希望用自創的樂曲，跟樂迷一起去探索不同面向的自己。

自資出歌不是一件容易的事，阿左會接演唱會和音及教小朋友唱歌、彈琴賺錢，靠副業去成就夢想，她說：「我覺得只要夠食夠住就可以了，知足最緊要。追夢過程有好多未知之數， 但正因為呢啲未知， 所以我會好珍惜每一個機會。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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