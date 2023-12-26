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人工智能︱準確率近8成​　科學家研發「算命AI」　可預測人類死亡時間

保健美顏 00:00 2023/12/26

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熱門 MIRROR 萬千星輝頒獎典禮2023 新手爸媽 中一面試 佘詩曼 名校專區 新聞女王 李施嬅 區區有好校

準確率近8成​！科學家研發「算命AI」，可預測人類死亡時間。

現今科技發達，AI人工智能的功能性不斷增強。近期，丹麥及美國科學家研發出一款「算命AI」，能夠透過簡單提問及資料分析，預測一個人的性格、收入，甚至死亡時間，準確率近8成。

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據《每日郵報》報道，由丹麥和美國科學家創建的一個名為「life2vec」的AI模型，成功透過演算法預測出人類未來的收入及何時死亡。研究已在《自然計算科學》上發表。

研究團隊向該款AI提供自2008年至2016年間超過600萬名丹麥真實國民的詳細信息，包括收入、職業、居住地、病史等，讓life2vec接收這些數據後，預測4年後所有用戶的死亡時間及一生收入等結果。

科學家表示，life2vec的工作原理就像聊天機器人ChatGPT一樣，例如科學家提問其「某人是否在4年內死亡？」，透過對話方式，life2vec會利用已知資訊預測一個人接下來如何生活及何時死亡。至2020 年，科學家驚訝發現life2vec在超過四分之三的情況下，正確預測了死亡人數，準確率達78%。

另外，從預測數據中還總結出，人們早逝的可能性或與其一生收入有關，例如與長壽相關的因素包括有較高收入，或擔任領導職務；導致早逝的因素包括性別（男性）、接受過心理健康診斷，或從事技術職業。

AI系統目前不開放使用

首席研究員Sune Lehmann表示，life2vec最終會向公眾開放，「我們正在積極研究如何更公開地分享一些結果」。但在此之前，團隊還需以能夠保證研究人員隱私的方式，對模型進行進一步的研究。為保護研究用戶個資不被外洩，系統目前仍不可供公眾或公司使用。

十大「超加工食品」日食一份增18%早死風險

AI可預測壽命，但健康長壽的秘訣應由自身掌握，例如少吃邪惡的加工食品，甚至「超加工食品」。加工食品是指加入油、糖、鹽等材料，加上醃製、發酵等程序，延長食用日期，如芝士、煙肉、煙燻魚和啤酒等。而「超加工食品」是指預製即食或須加熱食用的食品，加入油鹽糖、乳糖、麩質、香料、色素、穩定劑和抗氧化劑等添加劑。

註用營養師陳國賓（Leslie）曾表示，「超加工食品」不是一個新概念，因市面推出越來越多加工食品，令大眾更易接觸這些不健康食品。他解釋，由於生活忙碌，不少人選擇外出用膳，但實質不少食肆如快餐店，甚至是標榜健康飲食的素食餐廳，製作食物時亦會使用到加工食品，所以在餐桌享用的食物其實已變成「加工再加工的食品」，令其攝取加工食品的數量大大增加。

另外，有不少外國研究都證實，每日進食多於4份過度加工食品，早死風險增62%；每日進食多一份早死風險增18%。而每消耗多12%的超加工食品，就會有10%的機會增加患上心血管疾病的風險，有損健康，還會增加患癌機率。避開十大「超加工食品」如下：

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