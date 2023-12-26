好人好事丨為捐造血幹細胞救血癌少年　220磅醫科生4個月減33磅　成功救人兼有意外收獲

救人一命，勝造七級浮屠。內地一名體重達100公斤(約220磅)的醫科生為了捐贈造血幹細胞，拯救一名17歲的血癌少年，於是在短短4個月內堅持運動及節食，成功減去15公斤(約33磅)，達成他捐贈的心願。除了成功救人一命外，他在減肥期間更意外讓自己重度脂肪肝消失，令身體回復健康。

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綜合內地傳媒報道，湖北武漢醫科生李彤今年8月知悉一名17歲的血癌少年急需造血幹細胞的捐贈，於是便想伸出援手。不過，醫生為他檢查後，卻指他因為過重，有嚴重脂肪肝，不符合捐贈資格，他因此下定決心減肥。

「最初堅持下來非常艱難，也想過放棄，但又一想，能夠去救別人的生命，甚麼都比不上救人一命重要。」

自此，李彤不但放棄了過去十分熱愛的高熱量食物，轉投清淡、健康飲食，更堅持每天早上都慢跑5公里，即使打風落雨仍堅持。最終，他成功於4個月後減去15公斤(約33磅)，令體檢通過。他完成捐贈幹細胞的同時，亦令原本的嚴重脂肪肝消失。李彤強調，他很開心自己做到如此有意義的事情，能夠透過自己的熱血，讓別人的生命之花再度盛開。

「我身為醫科生，能把一個生命從病魔手中奪回來，是我做過的最有意義的事。」

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造血幹細胞具製造血球細胞能力

據本港港島西醫院聯網資料，造血幹細胞移植移植（Haematopoietic Stem Cell Transplant, 簡稱 HSCT）是用以治癒白血病及其他嚴重血液疾病的方法。造血幹細胞是位於紅骨髓內的幹細胞，具有製造所有血球細胞，包括紅血球，白血球和血小板的能力。

造血幹細胞移植的目標，第一是治療惡性腫瘤，例如急性白血病或惡性淋巴瘤（佔造血幹細胞移植的80％以上），用以恢復骨髓受高劑量化療或電療影響後的造血功能；而異基因移植亦可透過移植後重新建立的免疫系統，達至「移植體抗腫瘤效應」，以減低腫瘤復發機會。第二，可治療骨髓衰竭或免疫缺乏症， 用以恢復骨髓造血和免疫系統功能。