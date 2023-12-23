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割雙眼皮｜頻貼眼皮貼致眼瞼變鬆　20歲女瞞父母偷割雙眼皮　「不想以後的事情」

保健美顏 18:50 2023/12/23

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愛美是女生天性，為了追求美感，近年不少人會選擇醫美手術。內地一名20歲女大學生，平時打扮時經常會使用雙眼皮貼，最終導致眼瞼變鬆，於是考慮進行雙眼皮手術。經過咨詢後，女子最終因醫生一句說話，決定瞞著父母偷偷割了雙眼皮，最終效果獲網民大讚。有本港醫生指出做眼部手術隱藏兩大風險，術後的傷口護理亦非常重要。

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該名女子日前（4日）於「小紅書」上發文，分享自己割雙眼皮手術經歷，表示自己天生內雙眼皮，且有深度近視，平日素顏打扮時會帶上厚眼鏡。升上大學後，她與朋友外出時開始悉心打扮，會化妝且貼上雙眼皮貼，惟多年黏貼雙眼皮膠紙，眼皮已出現鬆弛情況，且一年至少花費1,000元（人民幣．下同，約1,096港元）作為買雙眼皮貼的支出。故此，她萌生一個一勞永逸的念頭——割雙眼皮。

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因醫生一句決定做醫美

女事主最初有兩大考量，第一是經濟負擔，第二是擔心術後效果未如理想，惟前往整形醫院進行諮詢時，卻遭因醫生一句話說服：「醫生說我的眼部條件非常好，可以維持10年以上，我心想，￥4,500（約5,000港元）可以維持10年，很有性價比。」

2招隱瞞父母

事主衡量利弊後，對足以維持10年的雙眼皮效果非常心動，更坦言：

「其他事10年後再說，我們00後方打的就是一個『不想以後的事情』。」

她隨即選擇以埋線形式做手術，事前亦沒有通知父母。她憶述指，手術期間雖然打了麻醉藥，但仍感到疼痛；術後一周眼皮紅腫，外出時需要配戴太陽眼鏡，為了避免傷口沾水，更一周沒有洗臉洗頭。

大讚手術效果自然

至於父母方面，由於事主與他們並未有頻繁聯繫，故動完手術後，她訛稱學校有功課要趕，躲在學校宿舍休養一周沒有回家，成功瞞天過海。待眼皮消腫後，她一如既往帶著近視眼鏡回家吃飯，沒有人發現她曾動過手術，直言效果相當自然、非常滿意：

「回家之後沒有人發現我割了雙眼皮，因為我平時就是戴一個度數很高的近視眼鏡，眼睛就是（瞇著）這樣子，所以就沒有人關注我的眼睛。」

呼籲大眾動刀前「理智選擇」

事主透露，她的眼皮大概於第9日開始慢慢消腫，呈現理想的雙眼皮狀態，約1個月後基本恢復，並且至今仍未有人發現她割了雙眼皮。事主術後雙眼皮極為自然，獲不少網民稱讚，雖然如此，她於影片中亦提醒大家，每個人對於美的追求都有所不同，所以建議大家應理智選擇。

眼皮手術藏2大風險

香港中文大學眼科副教授及眼科醫生莊金隆接受港台31《精靈一點》節目訪問時表示，眼皮手術暗藏兩大風險：過矯或不足。莊金隆指，如果提拉眼皮幅度不足，可能效果不明顯，「半年左右就無咗雙眼皮」。相反，若提拉幅度太誇張，或會造成眼皮閉合不全的情況。他解釋，眼皮的主要功能是保護眼睛，若手術影響開合功能，或致眼乾。

雙眼皮5大術後護理

台灣整形外科醫生李秉勳曾在其Facebook專頁建議，在割完雙眼皮後有2宜3忌術後護理，加速傷口復原：

  • 適度冰敷 ：雙眼皮手術容易有眼睛腫脹的副作用，適度冰敷可減輕不適。
  • 充足休息 ：雙眼皮手術會破壞眼睛附近的組織，用眼容易感到疲累，建議多休息，也減少使用電腦
  • 不要化妝 ：建議術後暫時不要上妝，以免推遲傷口恢復進度，建議等拆完線後再上妝。
  • 不吃刺激性食物：海鮮、酒類、麻辣料理等食物，容易刺激眼睛，使傷口更加腫脹。
  • 不戴隱形眼鏡 ：術後若馬上戴隱形眼鏡，可能影響傷口恢復，建議等傷口穩定後再配戴隱形眼鏡。

 

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