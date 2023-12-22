聖誕願望︱13歲少女聖誕願望清單　列43件禮物全部名牌 總值高達3萬元

▲ 13歲少女列出一共43件聖誕願望禮物，全是高檔名牌，總價值高達3萬元。

小朋友喜歡聖誕節，除了可以放大假，最期待是收到聖誕禮物。澳洲一名13歲少女寫下聖誕願望清單，卻讓人無言以對。原來她列出一共43件物品，從奢華美容產品到名牌服裝，從高端科技到「掛繩」全是高檔名牌產品，總值高達3,000英鎊（約29,760港元），而「金錢」則寫了兩次，令家長相當頭痛。

最新影片推介：

據帖文，少女的阿姨在社群平台「X」分享這張姪女手寫的願望清單，並將其命名為「我的2023-2024年聖誕願望清單」（My 2023-2024 Xmas Wishlist），第一件先是Dior唇油，售價約為32英鎊，已經需要約300多港元。

各式各樣名牌產品，先是奢華美容產品包括：假睫毛、美容按摩冰球、新梳妝台、Drunk Elephant精華、Squishmallows睫毛膏等；名牌服裝有Converse鞋、淡藍色蓬鬆背心、lululemon、牙飾、粉紅色Nike鞋、Uggs雪靴、戒指、牛仔褲、牛仔裙等。此外，科技產品有Macbook Pro、新款ipad，亦有掛繩、衝浪板、可愛的糖果、絲綢枕頭套、Gucci 香水、毛毯、Amazon禮品卡等等，更令人無言以對的是「金錢」寫了兩次。

▲ 少女手寫一共43件名牌產品，有奢華美容產品、名牌服裝、高端科技等，連「金錢」都寫了兩次。（相片來源：X/@ambersinsane）

少女的聖誕清單引來熱烈討論，網友紛紛留言：「我媽媽如果要這些東西，我一定會大叫的！」、「我在看到Dior唇膏後就不再往下讀了，因為很扯」、「她列出願望清單，是因為要繼續許願」，還有人推測，少女小小年紀便熟悉名牌，可能是受TikTok影響。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳