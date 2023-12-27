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抗癌勇士｜曾被判壽命僅剩3個月　男子勇抗末期鼻咽癌7年　成功與瘤共存：永不服輸

醫健人物 10:05 2023/12/27

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不少人視末期癌症為生命的絕路，如同等死。內地一名男子7年前被醫生確診末期鼻咽癌，起初被判只剩下2年壽命，再復發時更被判僅剩3個月命；但他積極生活打破宿命，至今與癌共存。將近8年的抗癌之路，他領悟出身為癌症病人的生活方式，一次又一次創造奇蹟，「只有靠自己堅強的信念、永不服輸的精神，才會扭轉局面、越來越好。」

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該名50歲罹末期鼻咽癌的內地男子，近日在社交平台「小紅書」發文分享自己抗癌將近8年的生活日記。自稱「獨行俠」的他在2016年年初確診末期鼻咽癌，當時醫生指他只剩下2年的壽命，他形容當時「心理恐慌、悲觀」。他曾經形容自己是一個「廢人」，無法照顧家人或工作賺錢，失去實現人生目標的動力。

抗癌7年復發2次 仍不認命

但他冷靜下來後，決定積極抗癌，絕不認命。很快就開展第一次為期6個月的化療，成效顯著，腫瘤縮小三分之二，醫生亦停止治療靜觀其變。直到2018年6月，癌細胞復發，這次醫生再次斷言他壽命只剩下3個月，更安撫他「要想開一點，過好剩餘每一天，人都會離開這個世界」。當時他不甘心，果斷接受化療、生物治療及標靶治療。5個月後，治療期限已到，但腫瘤仍然存在體內，而他亦已經用盡所有能夠治療癌症的方法，

「醫生沉靜告知我說：『你已用完醫院何種治療手段了，除非去國外治療看有沒有好的效果，要不只有帶瘤生存，一切靠你自己的造化了……』」

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與癌症5大共存之道

當時他只好接受這個治療結果，「當作慢性病與它共存」，開始他抗癌之路。身體裡面有腫瘤猶如計時炸彈，醫生更預示他將會失聲，聲音會慢慢變得沙啞。他多年堅持維持健康的生活方式，日常生活與正常人無異，可以上山下海、唱歌，甚至練氣功鍛煉身體。他亦同步在社交平台上以正能量的帖文勉勵其他病患，大方分享自己的「帶瘤生存之道」：

  • 調整心態，接受患癌的事實，積極接受治療。
  • 化療期間保持意志堅定，他憶述當時身體曾經出現大反應的副作用，例如口腔、咽喉痛得喝不了水，頭暈、失眠，但只要捱過去就可以了。
  • 做好營養飲食補給，以彌補身體在做化療時變得虛弱而流失營養和體力。
  • 提升睡眠質素，因失眠會減低身體免疫力，以致化療病人容易生病，或會加速癌細胞擴散。故此，要改善睡眠，他養成睡前喝牛奶的習慣，聽音樂等。
  • 適量的戶外運動，他強調癌症病人不能夠「長期宅在家中」，否則會導致病情惡化，甚至出現情緒問題，例如抑鬱等。

對此，他表示：

「這7年的抗癌之路，讓我更清晰認識到：患上癌症能活多久？決不恩那個輕信醫生的判定，只有靠自己堅強的信念、永不服輸的精神，才會扭轉局面，越來越好……」

鼻咽癌3大成因

根據香港癌症基金會及衞生署資料，鼻咽癌是鼻咽細胞異常生長所形成的癌病。這種惡性腫瘤的患者以男性居多，而且較常見於中國南部，特別是廣東人士。鼻咽癌主要受下列三個因素相互影響而形成 ：

  • 家族遺傳：患者兄弟姐妹及近親罹患鼻咽癌的風險比一般人大。
  • 曾受EB（Epstein-Barr)病毒感染：具有某些遺傳基因的人若感染EB病毒（淋巴腺熱的病原），患鼻咽癌的風險會較高。
  • 環境因素及飲食習慣：某些生活和飲食習慣會增加鼻咽癌的風險。 例如，愛吃鹹魚等醃製的食物，或吸煙。

鼻咽癌5大症狀

鼻咽癌7大高危因素

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