學好英文︱12條聖誕問答遊戲學英文生字答案

▲ 12條聖誕問答遊戲學英文生字，答案在此！

1. 9 reindeers

2. Elves

3. Mrs. Claus

4. Rudolph

5. St. Nick, St. Nicholas, Father Christmas, Kris Kringle

6. Ho Ho Ho

7. Advent calendar

8. Partridge

9. Germany

10. Tinsels, Garland, Wreaths, Stockings, Christmas ornaments

11. Carrots

12. Eggnog

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作者簡介︰

IG擁10萬粉絲的私人英文補習老師，定期上載教學短片以輕鬆手法教授在職人士適用、實用到位的英語。曾為移民公司擔任Immigration Interview Trainer，經常留意別人的英語或口音，視教授英語為興趣及終身職業。

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責任編輯：林綺玲