  • 11°C
香港時間 : 20231223日 (週六) 21:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學好英文︱12條聖誕問答遊戲學英文生字答案

升學教育 12:00 2023/12/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

12條聖誕問答遊戲學英文生字，答案在此！

1. 9 reindeers

2. Elves

3. Mrs. Claus

4. Rudolph

5. St. Nick, St. Nicholas, Father Christmas, Kris Kringle 

6. Ho Ho Ho

7. Advent calendar

8. Partridge

9. Germany 

10. Tinsels, Garland, Wreaths, Stockings, Christmas ornaments 

11. Carrots 

12. Eggnog

重溫問題即睇【上一頁】

----------------
作者簡介︰

IG擁10萬粉絲的私人英文補習老師，定期上載教學短片以輕鬆手法教授在職人士適用、實用到位的英語。曾為移民公司擔任Immigration Interview Trainer，經常留意別人的英語或口音，視教授英語為興趣及終身職業。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
手機攝影︱媽媽幫小朋友打卡提高質素　楊洛婷教3招手機拍照小技巧

12月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

ET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲

撰文 : Simon Sir 英文補習老師

相關文章

學好英文︱聖誕老人太太叫咩英文名？　12條聖誕問答遊戲學英文生字
今日 12:00
學好英文︱聖誕老人太太叫咩英文名？　12條聖誕問答遊戲學英文生字
學好英文︱聖誕節只識講Merry Christmas？　必學15個實用英語例句學節日生字
17:37 2023/12/21
學好英文︱聖誕節只識講Merry Christmas？　必學15個實用英語例句學節日生字

你可能感興趣

學好英文︱聖誕老人太太叫咩英文名？　12條聖誕問答遊戲學英文生字
今日 12:00
學好英文︱聖誕老人太太叫咩英文名？　12條聖誕問答遊戲學英文生字
學好英文︱聖誕節只識講Merry Christmas？　必學15個實用英語例句學節日生字
17:37 2023/12/21
學好英文︱聖誕節只識講Merry Christmas？　必學15個實用英語例句學節日生字
家庭教育 中小學教育 聖誕節 英文科 遊戲

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）