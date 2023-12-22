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【冬至】市民「打蛇餅」買餸打邊爐禦寒　酒樓：預訂率回復疫前水平

社會 17:11 2023/12/22

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今年冬至是24年來最凍，市民大排長龍買餸打邊爐禦寒。（朱永倫攝）

今日（22日）為一年一度冬至， 不但為入冬以來最凍一天，亦是24年來最凍冬至，不少市民一早去街市買食材，準備與家人打邊爐做冬，有街市店舖今早大排長龍，甚至「打蛇餅」到店外馬路，有逾半百人等待。有商戶指天氣寒冷刺激銷情，生意做個不停。有酒樓亦稱今年冬至生意勝預期，預訂較去年大增4至5成，甚至已回復至疫前水平。

所謂冬大過年，不少市民一早到街市，為烹調晚上大餐做準備。有市民指，天氣冷，會打邊爐做冬，買了牛肉等。有市民稱，預計花上500至800元買餸。有市民則說，今年牛價與去年相若，同樣為每磅200元，共花了500多元買肥牛，準備再買西洋菜及唐蒿菜，今晚一家五口打邊爐。亦有市民表示，很開心今年終可擺脫病毒陰霾及口罩令，全家齊齊整整做冬，今晚會與9名家人打邊爐，「今朝睇到街市個個開開心心買嘢打邊爐，真係好開心」，又坦言曾考慮到深圳做冬，但關口人山人海，相當麻煩。另有人預算數千元，準備煮傳統冬至飯，一家團圓。

九龍城街市內的李輝記牛欄大排長龍，每斤260元及380元的牛頸脊、250元的牛舌粒等，一早已售罄，只剩下貴價靚牛肉。有售賣火鍋食材的商戶稱，天氣寒冷刺激銷情，生意做個不停。荳品店檔主陳先生亦稱，多市民打邊爐，魚蛋、炸枝竹、響鈴卷最好賣，形容今年生意較去年冬至好，「全靠天氣冷，不冷的話可能一半生意都沒有。」

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另一邊廂，不少市民選擇出外做冬。聯邦酒樓集團董事總經理譚兆成指，對今年冬至訂座率感到滿意，有約5%升幅，1.5至2輪已爆滿，相信受惠於天氣轉冷。他又形容，雖然不少市民外遊北上，但有人上周已提早做冬，令整個星期消費氣氛明顯改善。

龍圖閣海鮮飯店老闆陳強亦稱，今年預訂有4至5成增長，勝於預期，需開約1.5輪應乎需求，上周亦有市民提早做冬，全場爆滿。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠則說，冬至訂坐上周已爆滿，預訂人數已回復至疫前水平，相信是因今年疫後復常，市民終可一家庭團聚過節。惟坦言人手不足，只會做一輪，「人手可以應付幾多就做幾多」，又指市民今年消費力下降約10%，較手緊少吃貴價菜，「以前人均300元，今年可能只得200至250元。」

香港餐務管理協會主席梁振華表示，業界反映酒樓今晚做冬首輪訂枱爆滿，次輪反應較差，不少市民對於晚上8時或之後才外出晚餐，感到抗拒，但預仍料生意按年增約1成。他亦說，由於人工及原材料等成本增加，今年酒樓每圍冬至飯由去年約3000元，增至今年近4000元；又指飲食業持續人手不足，據了解，最快明年3月才能輸入首批外勞。

惟香港餐飲聯業協會會長黃家和預計今年冬至生意較去年下跌約1成，相信天氣凍市民寧願留在家打邊爐過節，且料近日有逾100萬人趁着聖誕長假期外遊，影響整體餐飲生意，或僅個別地區較旺場。

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記者：梁薾心

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