  • 11°C
香港時間 : 20231222日 (週五) 19:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聖誕大餐｜各大餐廳推特色聖誕餐　美味菜餚陪你度佳節

休閒消費 18:07 2023/12/22

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

聖誕美食合集！

聖誕節又到了，在普天同慶的大日子，最適合相約家人或好友吃聖誕大餐，不少餐廳都有在節日期間，推出應節菜式，總有一款適合你口味！

大同私房菜會所-中西合璧或復古西餐過佳節

會所傳承自聞名遐邇的「大同酒家」， 大同酒家是1920-1970年代名動嶺南的老牌粵菜酒家，由廣州發展至港澳，為當時最高級之粵菜酒家品牌，亦曾舉辦數次滿漢全席，其名由孫中山先生所賜，取意「天下爲公，世界大同」。

雖然「大同酒家」早已光榮結業，而大同會所於九龍城舊址已營業一年，原只接受私人介紹預訂，今應眾熟客熱烈要求遷址尖沙咀，全新向公衆開放。店舖佈置優雅舒適，具備古典歐式風格的元素，菜式更是道道心機之作，結合傳統粵式及西方美食精髓，讓天下的菜式也「大同」。會所一晚只做兩間包廂，且設有獨立洗手間。另外有一間VIP房間配有KTV設備，讓大家品嚐美食的同時保證聚會的高度私隱。

聖誕將至，比起一般的聖誕大餐，可以品嚐真正的中西合璧或復古西餐過佳節，一同回味經典情懷。大同聖誕特別套餐一包括芝士焗蟹蓋、燕窩鷓鴣粥、金玉滿堂（蟹粉扒上湯甘筍）、懷舊大蝦多士及嫩煎鵝肝等8道菜，中西合璧食出港式西餐傳統味道。另外純西餐之選，大同復古西餐套餐包括龍蝦咯嗲、法式龍蝦湯、俄羅斯沙律及法式橙鴨等7道菜，喜歡復古西餐不能錯過。

點擊圖片放大
+15
+14


西餐扒房「犇道」-限定套餐主打以酒入饌

位於屯門河畔的景觀主題西餐扒房「犇道」，今個冬日，犇道將與大家一同渡過微醺的節日氛圍，圍繞聖誕時段全新推出冬日微醺「輕」份子料理限定套餐，所有菜式經過處理以酒入饌，以微醺滲透著醉人的香氣。

由12月16日至31日，提供限定5道菜晚市套餐，每位HK$588，包括頭盤(2選1)、餐湯、主菜(3選1)、意粉(2選1)及甜品，且配2杯紅白餐酒或特調雞尾酒或無酒精飲品，首30名訂座的客人更可獲贈聖誕禮物1份。除此之外，每道主菜均可選擇無酒精版本，適合一家大細、三五知己共渡節慶，感受節日氣氛。

今次限定套餐主打以酒入饌，套餐一共加入了5款酒釋出微醺醉意，包括瑪格麗特雞尾酒及Mojito作頭盤，湯品以鮮蟹肉南瓜湯配上香檳泡泡，主菜採用波本威士忌Bourbon Whisky、5年陳花雕、波爾多紅酒為各款菜式調味，最後以甜甜的百利甜酒Baileys配甜品作結。每道菜均帶著不同的醉香，各位酒鬼們萬勿錯過！餐廳聖誕節限定活動更有佈佳音之夜及聖誕Kids Dancing Party活動，為佳節徒添氣氛。

黑木亭居酒屋-全新秋冬限定餐牌 

踏入秋冬季，是時候吃份鍋物暖暖身體！以日本街道為主題日本居酒屋「黑木亭居酒屋」推出全新秋冬限定三大日式鍋物，在港亦同樣感受到冬日的日式料理！黑木亭居酒屋在本月推出冬日六大優惠，由即日起至2024年1月30日，晚市單點餐牌88折、午市單點餐牌85折優惠、指定食品即享半價起、法國生蠔買一送一$48起及生日玩大D優惠。而酒水方面，則享限定版清酒買一送一、$68起任飲啤酒或紅白酒，優惠適用於黑木亭居酒屋全線分店。

黑木亭居酒屋隆重推出限定秋冬3大必食鍋物，包括熊の降臨豆乳豬骨鍋 配M7澳洲和牛珍寶雜錦盤、椰皇壽喜 A5宮崎+M7澳洲和牛寶盒及朝鮮大醬牛腸鍋，另同步推出深受客人歡迎的海鮮主題，龍蝦料理「活波士頓龍蝦刺身二食」、時令季節原隻鮮麵包蟹粥以及爆炒香辣麵包蟹等菜式，全新菜式限定期間低至7折！

最新影片推介：

靚太安樂窩
靚太安樂窩｜穿搭聖誕派對必備晚裝　可宜高貴氣質艷壓全場

小點角落 Bite by Bite-港式甜品美食

除了餐廳，小食店也是聖誕美食好選擇，新派港式甜品小食店「小點角落 Bite by Bite 」登陸旺角朗豪坊，新店環境充滿昔日香港的城市肌理和特色，巧妙結合了金屬、幻彩鋼、瓦磚塊等工業風元素,以白色、米色、灰色、黃色作為主色調，裝飾採用香港橫街窄巷街景元素，如鐵通片、霓虹燈箱、藝術漆牆、瓦磚牆、蝕刻玻璃、通花鐵閘和幻彩鋼鐵閘等，將舊式裝潢以藝術形式現代化，展現香港有機與即興的街道文化氣息，交織出令人有時空交錯的錯覺。

小店主打新派港式小食甜品，為食客提供即製、優質、親民價錢的港式甜品美食。全日自由選組合套餐(最低消費每位只需$60 起),顧客可從多達 30 款的美食甜品自由組合自己心水套餐，想食勻歎足 6 道甜品小吃，都只不過$130！小店更將懷舊經典的甜品美食重新包裝，創出「嶄新」香港口味。

甜品方面有全港首創以港式甜品如蛋撻、薑汁燉蛋白、竹碳芝麻糊作餡的雞蛋仔,即場製作的雞蛋仔充滿蛋香，外脆內軟！雞蛋仔有 8 款基本口味、8 款特色口味及 27 款追加配料選擇。加上採用優質食材的昇華版港式街邊小吃，如花膠碗仔翅拼蒟蒻麵、以小炒形式製成的蝦頭油菜圃燒賣等，以及非常關注食材選料的手藝小調飲品，如採用被標籤為健康糖的龍舌蘭糖，選用小山園抹茶粉等，為客人做到健康無添加。

小店非常適合與三五知己歡暢聚會，安坐現代化的小巷街景中，享用新派港式地道小食甜品飲品，掃街立食從此變得充滿美感又有樂趣。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：Kiwi Lee

 

相關文章

自助餐優惠｜6大聖誕新年自助餐快閃優惠 低至55折盡食海鮮+聖誕火雞
今日 15:24
自助餐優惠｜6大聖誕新年自助餐快閃優惠 低至55折盡食海鮮+聖誕火雞

你可能感興趣

自助餐優惠｜6大聖誕新年自助餐快閃優惠 低至55折盡食海鮮+聖誕火雞
今日 15:24
自助餐優惠｜6大聖誕新年自助餐快閃優惠 低至55折盡食海鮮+聖誕火雞
著數優惠 美食 節慶 菜式 聖誕節

最高瀏覽

J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
J2主持文頌男自揭盤骨患癌　Koba透露病況：周不時會劇痛
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
新聞女王︱林景程林正峰在《新聞女王》各有發揮　兩老表當年相認全靠麥明詩
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理
黃心穎剖白丨自認當年任性傷害身邊人　心穎已跟鄭秀文道歉：人家不原諒是很合理