聖誕大餐｜各大餐廳推特色聖誕餐　美味菜餚陪你度佳節

▲ 聖誕美食合集！

聖誕節又到了，在普天同慶的大日子，最適合相約家人或好友吃聖誕大餐，不少餐廳都有在節日期間，推出應節菜式，總有一款適合你口味！

大同私房菜會所-中西合璧或復古西餐過佳節

會所傳承自聞名遐邇的「大同酒家」， 大同酒家是1920-1970年代名動嶺南的老牌粵菜酒家，由廣州發展至港澳，為當時最高級之粵菜酒家品牌，亦曾舉辦數次滿漢全席，其名由孫中山先生所賜，取意「天下爲公，世界大同」。

雖然「大同酒家」早已光榮結業，而大同會所於九龍城舊址已營業一年，原只接受私人介紹預訂，今應眾熟客熱烈要求遷址尖沙咀，全新向公衆開放。店舖佈置優雅舒適，具備古典歐式風格的元素，菜式更是道道心機之作，結合傳統粵式及西方美食精髓，讓天下的菜式也「大同」。會所一晚只做兩間包廂，且設有獨立洗手間。另外有一間VIP房間配有KTV設備，讓大家品嚐美食的同時保證聚會的高度私隱。

聖誕將至，比起一般的聖誕大餐，可以品嚐真正的中西合璧或復古西餐過佳節，一同回味經典情懷。大同聖誕特別套餐一包括芝士焗蟹蓋、燕窩鷓鴣粥、金玉滿堂（蟹粉扒上湯甘筍）、懷舊大蝦多士及嫩煎鵝肝等8道菜，中西合璧食出港式西餐傳統味道。另外純西餐之選，大同復古西餐套餐包括龍蝦咯嗲、法式龍蝦湯、俄羅斯沙律及法式橙鴨等7道菜，喜歡復古西餐不能錯過。

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西餐扒房「犇道」-限定套餐主打以酒入饌

位於屯門河畔的景觀主題西餐扒房「犇道」，今個冬日，犇道將與大家一同渡過微醺的節日氛圍，圍繞聖誕時段全新推出冬日微醺「輕」份子料理限定套餐，所有菜式經過處理以酒入饌，以微醺滲透著醉人的香氣。

由12月16日至31日，提供限定5道菜晚市套餐，每位HK$588，包括頭盤(2選1)、餐湯、主菜(3選1)、意粉(2選1)及甜品，且配2杯紅白餐酒或特調雞尾酒或無酒精飲品，首30名訂座的客人更可獲贈聖誕禮物1份。除此之外，每道主菜均可選擇無酒精版本，適合一家大細、三五知己共渡節慶，感受節日氣氛。

今次限定套餐主打以酒入饌，套餐一共加入了5款酒釋出微醺醉意，包括瑪格麗特雞尾酒及Mojito作頭盤，湯品以鮮蟹肉南瓜湯配上香檳泡泡，主菜採用波本威士忌Bourbon Whisky、5年陳花雕、波爾多紅酒為各款菜式調味，最後以甜甜的百利甜酒Baileys配甜品作結。每道菜均帶著不同的醉香，各位酒鬼們萬勿錯過！餐廳聖誕節限定活動更有佈佳音之夜及聖誕Kids Dancing Party活動，為佳節徒添氣氛。

黑木亭居酒屋-全新秋冬限定餐牌

踏入秋冬季，是時候吃份鍋物暖暖身體！以日本街道為主題日本居酒屋「黑木亭居酒屋」推出全新秋冬限定三大日式鍋物，在港亦同樣感受到冬日的日式料理！黑木亭居酒屋在本月推出冬日六大優惠，由即日起至2024年1月30日，晚市單點餐牌88折、午市單點餐牌85折優惠、指定食品即享半價起、法國生蠔買一送一$48起及生日玩大D優惠。而酒水方面，則享限定版清酒買一送一、$68起任飲啤酒或紅白酒，優惠適用於黑木亭居酒屋全線分店。

黑木亭居酒屋隆重推出限定秋冬3大必食鍋物，包括熊の降臨豆乳豬骨鍋 配M7澳洲和牛珍寶雜錦盤、椰皇壽喜 A5宮崎+M7澳洲和牛寶盒及朝鮮大醬牛腸鍋，另同步推出深受客人歡迎的海鮮主題，龍蝦料理「活波士頓龍蝦刺身二食」、時令季節原隻鮮麵包蟹粥以及爆炒香辣麵包蟹等菜式，全新菜式限定期間低至7折！

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小點角落 Bite by Bite-港式甜品美食

除了餐廳，小食店也是聖誕美食好選擇，新派港式甜品小食店「小點角落 Bite by Bite 」登陸旺角朗豪坊，新店環境充滿昔日香港的城市肌理和特色，巧妙結合了金屬、幻彩鋼、瓦磚塊等工業風元素,以白色、米色、灰色、黃色作為主色調，裝飾採用香港橫街窄巷街景元素，如鐵通片、霓虹燈箱、藝術漆牆、瓦磚牆、蝕刻玻璃、通花鐵閘和幻彩鋼鐵閘等，將舊式裝潢以藝術形式現代化，展現香港有機與即興的街道文化氣息，交織出令人有時空交錯的錯覺。

小店主打新派港式小食甜品，為食客提供即製、優質、親民價錢的港式甜品美食。全日自由選組合套餐(最低消費每位只需$60 起),顧客可從多達 30 款的美食甜品自由組合自己心水套餐，想食勻歎足 6 道甜品小吃，都只不過$130！小店更將懷舊經典的甜品美食重新包裝，創出「嶄新」香港口味。

甜品方面有全港首創以港式甜品如蛋撻、薑汁燉蛋白、竹碳芝麻糊作餡的雞蛋仔,即場製作的雞蛋仔充滿蛋香，外脆內軟！雞蛋仔有 8 款基本口味、8 款特色口味及 27 款追加配料選擇。加上採用優質食材的昇華版港式街邊小吃，如花膠碗仔翅拼蒟蒻麵、以小炒形式製成的蝦頭油菜圃燒賣等，以及非常關注食材選料的手藝小調飲品，如採用被標籤為健康糖的龍舌蘭糖，選用小山園抹茶粉等，為客人做到健康無添加。

小店非常適合與三五知己歡暢聚會，安坐現代化的小巷街景中，享用新派港式地道小食甜品飲品，掃街立食從此變得充滿美感又有樂趣。

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責任編輯：Kiwi Lee