心律不正｜港漂女睡夢中心跳飆升　每分鐘達210次緊急送院　疑1生活習慣致病發【拆解11大症狀】

心臟如同身體的發電機，心律不正隨時可奪命。一名港漂女學生最近因為心律不正而送往急症室，其心跳最高達210次，送院治療後被轉介至專科做詳細檢查找出病因。女事主形容這次如同徘徊生死邊緣，估計病發與一個生活習慣有關。

最新影片：

該名21歲港漂女碩士生早前（11日）在社交平台「小紅書」上發文，指最近因為心律不正而入院。女事主憶述當天清早還在睡覺時，「一個深呼吸，心跳開始加速」。但當時她不以為意，因之前身體亦曾經出現過類似的情況，心想可能休息一會就會好。直到下午4時左右，情況每況越下，當時女事主心跳最高達至每分鐘210次，「還是沒有慢下來的趨勢」，遂叫救護車送院檢查。

▼ 點擊圖片放大 +2

每分鐘心跳達210次

前往醫院的途中，救護員為女事主量心率和血壓，發現她當時的心率是每分鐘195至198次，不禁驚呼「哇真的很快呀」。到達醫院後，女事主被列為危殆類別，立刻被送到急症室診治，上病房抽血和推針降血壓。起初抽血仍未見有起色，後來加上推針就慢慢降下來，女事主終幸而無恙，

「等了好久見到儀器上的心率慢慢降下來，身體也有熟悉的緩好了的感覺，總之呀，狗命總算是保住啦。」

或與1生活習慣有關

事主其後將會被轉介到專科做深入及詳細的檢查，暫時心律不正的原因未明。有網民形容事主的經歷驚險，事主亦形容自己如同「在鬼門關徘徊」，她亦估計是與自己經常捱夜有關。

拆解心律不正

根據本港醫管局智友站，心律不正是一種很普遍的心臟病，它泛指任何不正常的心跳或心律問題。正常人心跳是每分鐘60至100次，過多或過少皆屬於心律不正。心律不正有多種類型，其中以心房纖維性顫動最常見。出現心律不正的成因有很多，有些病人出現心律不正是服用藥物後的副作用而致；有部分病人病因未明，亦有部分是因為高危因素所引起，最常見的高危因素有：

甲狀腺疾病

高血壓

缺血性心臟病

心臟衰竭

心臟瓣膜病

心律不正11大症狀

出現心律不正嚴重情況可致命。病人如出現心律不正的徵狀，例如心悸或昏厥，應盡早到醫生處檢驗。如患有引致心律不正的高危因素，便要盡快治療有關問題。以下歸納出11大症狀：

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm