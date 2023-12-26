  • 17°C
香港時間 : 20231226日 (週二) 23:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

心律不正｜港漂女睡夢中心跳飆升　每分鐘達210次緊急送院　疑1生活習慣致病發【拆解11大症狀】

健康資訊 21:05 2023/12/26

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 中一面試 MIRROR 名校專區 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 李施嬅

心臟如同身體的發電機，心律不正隨時可奪命。一名港漂女學生最近因為心律不正而送往急症室，其心跳最高達210次，送院治療後被轉介至專科做詳細檢查找出病因。女事主形容這次如同徘徊生死邊緣，估計病發與一個生活習慣有關。

最新影片：

TOPick診症室
TOPick診症室︱每20名孕婦有1人患妊娠毒血嚴重可致母嬰缺氧雙亡　醫生揭9類人高危

該名21歲港漂女碩士生早前（11日）在社交平台「小紅書」上發文，指最近因為心律不正而入院。女事主憶述當天清早還在睡覺時，「一個深呼吸，心跳開始加速」。但當時她不以為意，因之前身體亦曾經出現過類似的情況，心想可能休息一會就會好。直到下午4時左右，情況每況越下，當時女事主心跳最高達至每分鐘210次，「還是沒有慢下來的趨勢」，遂叫救護車送院檢查。

點擊圖片放大
+2
  •  

    • 每分鐘心跳達210次

    前往醫院的途中，救護員為女事主量心率和血壓，發現她當時的心率是每分鐘195至198次，不禁驚呼「哇真的很快呀」。到達醫院後，女事主被列為危殆類別，立刻被送到急症室診治，上病房抽血和推針降血壓。起初抽血仍未見有起色，後來加上推針就慢慢降下來，女事主終幸而無恙，

    「等了好久見到儀器上的心率慢慢降下來，身體也有熟悉的緩好了的感覺，總之呀，狗命總算是保住啦。」

    或與1生活習慣有關

    事主其後將會被轉介到專科做深入及詳細的檢查，暫時心律不正的原因未明。有網民形容事主的經歷驚險，事主亦形容自己如同「在鬼門關徘徊」，她亦估計是與自己經常捱夜有關。

    拆解心律不正

    根據本港醫管局智友站，心律不正是一種很普遍的心臟病，它泛指任何不正常的心跳或心律問題。正常人心跳是每分鐘60至100次，過多或過少皆屬於心律不正。心律不正有多種類型，其中以心房纖維性顫動最常見。出現心律不正的成因有很多，有些病人出現心律不正是服用藥物後的副作用而致；有部分病人病因未明，亦有部分是因為高危因素所引起，最常見的高危因素有：

    • 甲狀腺疾病
    • 高血壓
    • 缺血性心臟病
    • 心臟衰竭
    • 心臟瓣膜病

    心律不正11大症狀

    出現心律不正嚴重情況可致命。病人如出現心律不正的徵狀，例如心悸或昏厥，應盡早到醫生處檢驗。如患有引致心律不正的高危因素，便要盡快治療有關問題。以下歸納出11大症狀：

    點擊圖片放大
    +13
    +12

     

    HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

    【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

    健康問題 公立醫院 副作用 小紅書 高血壓 心臟病 社交平台

    最高瀏覽

    黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
    黎淑賢離世丨盧惠光前妻黎淑賢家中燒炭　送院搶救惜返魂乏術
    爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
    爺孫戀丨李龍基女友回應網民「嘔番七間屋出嚟」嘲諷　Chris用12字大反擊表明態度
    急症室最長等候時間（12月26日 時間16:05）
    急症室最長等候時間（12月26日 時間16:05）
    黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見
    黎淑賢離世丨黎淑賢生前最後IG發文曝光　現任丈夫收WhatsApp短訊：來生再見