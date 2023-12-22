【呈請破產】涉挪用客戶逾3500萬判囚　高院頒令律師行前師爺破產

▲ 律師行前師爺莊鴻石被頒今破產。資料圖片

律師行前文員涉於2013年3年間偷去67名客戶共逾3,579萬元，2018年於高等法院承認3項欺詐罪，被判囚8年。香港律師會於2023年7月入稟高等法院，呈請正在服刑的前文員破產，破產聆訊今於(22日)高等法院進行。雙方均沒有派代表出席聆訊，聆案官今頒下破產令。

被香港律師會提出呈請破產的為莊鴻石，據早前入稟文件顯示，其通訊地址為白沙灣懲教所。雙方今均沒有代表到庭應訊，聆案官表示呈請人已完成相關程序，遂頒下破產令。

資料顯示，香港律師會律師紀律審裁組於2022年9月2日，裁定莊鴻石(現年60歲)作為涉事律師行的物業轉易文員，作出了《法律執業者條例》第 2(2) 條所指的可恥、不名譽及有損信譽的行為，即於案發期間挪用屬於律師行客戶的款項，裁定莊由命令日期起計60年內不得受僱於任何律師或外地律師或香港律師行或外地律師行，並須支付律師會、檢控員和審裁組書記的費用。

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記者：林育慧