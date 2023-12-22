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雙喜樓丨Twins新歌MV拍足21個鐘　阿Sa阿嬌慶祝成軍22周年

娛樂 18:06 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

Twins拍22周年主題曲《雙喜樓》MV。

Twins於將明年一月舉行的《TWINS SPIRIT演唱會》由原本6場一加再加，兩次加場均極速售罄，最後加至12場，打破自己出道以來的紀錄。22周年主題曲《雙喜樓》早前已推出，MV昨晚（12月21日）正式上架。

今次MV特別到台灣拍攝，導演找來曾為周杰倫、張惠妺、田馥甄拍MV的比爾賈操刀。這次快閃台灣，阿嬌坦言未出發先興奮，「好耐都冇去過台灣啦，所以有啲興奮，因為好掛住台灣嘅小食，不過時間有啲短，哈哈。」

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久未拍歌舞MV

阿Sa蔡卓妍則謂很久沒拍自己歌的舞的MV：「一聽呢首歌個demo，已經覺得好正、好係演唱會嗰種氣氛，同埋係好『Twins』。再夾埋呢份詞都好鍾意，因為聽填詞人先生講《雙喜樓〕呢個名，話佢十幾年前已經好想寫俾我哋。《雙喜樓》顧名思義就梗係講我哋兩個啦，成雙成對，同埋我哋22週年呢個日子，Twins Spirit嘛，yeah！」」

阿嬌也表示很久沒試過跳住舞拍MV，「今次特別請咗之前為綜藝節目《乘風破浪的姐姐》嘅舞台總監為我哋排舞，『姐姐』嘅感覺即刻返晒嚟。」

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拍到人都癲

阿Sa表示MV講述她們想準備一份禮物送給大家，她最喜歡是MV導演設計的巨形「囍」字隧道。問到難忘及蝦碌事，阿Sa謂這個MV拍了21個小時，笑言：「拍到人都癲！」

而阿嬌則被香檳噴中眼睛：「最尾開香檳嘅時候成支香檳噴咗落塊面度，我係完全開唔到眼，可能大家留心啲睇嘅話就會見到我隻眼係開唔到，哈哈。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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