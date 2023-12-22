【歡度聖誕】機場人頭湧湧市民出遊過聖誕　黃家和：料數十億元消費力外流

▲ 疫後復常首個聖誕節來臨。（曾耀輝攝）

疫後復常首個聖誕節來臨，不少市民「自製假期」，今日（22日）起一連5日與親朋好友去旅行。機場大堂今早開始人頭湧湧，中央廣播不時提醒市民出境人次眾多，辦理登機手續後應盡快到離境大堂等候上機，以免影響行程。有市民笑言「上班壓力大，放假就要去旅行。」

日本受十年來最強寒流吹襲，日本海沿岸地區多處降下大雪，南韓首爾近日體感溫度一度只得零下22度，但寒流侵襲無阻港人外遊，機場今日人山人海，不少市民穿上厚外套準備出發到日韓。有前往日本福岡的市民指，一個月前沒想到這麼冷，近兩星期見到氣溫驟降，已立刻去買大衣。趁小朋友放假，一家去東京旅行一周的市民則指，防疫措施解除，去旅行心情更輕鬆，「見到鍾意就買，鍾意就食。」

前往首爾的市民亦稱帶了大概30個暖包和有絨毛的衣服，若不夠抵埗後會再買。有市民則說，預訂行程前便知道天氣寒冷，但相信首爾不會下雪所以都去，笑言「上班壓力大，放假就要去旅行」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和料近日有逾百萬人趁着聖誕長假期外遊，若以每人有1,000元消費力，已令數十億元消費力外流，相信餐飲業聖誕生意按年有雙位數跌幅。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，本地聖誕氣氛濃厚，旅發局在西九推出逾20米高巨型聖誕樹，又設「冬日維港水上煙火」，各區亦舉行聖誕市集，海港城平安夜更舉辦特別慶祝活動，發放煙火及泡泡飄雪，仍吸引部分市民留港過節。

美麗華酒店今年推星光聖誕自助餐，有威靈頓牛柳、楓糖烤火雞、聖誕木頭蛋糕等，聖誕老人更會在晚餐時段現身，又有小丑扭氣球活動；另有聖誕美酒晚宴特色派等主題活動。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝指，平安夜和聖誕節自助餐預訂早在月初爆滿，反應非常熱烈，估計大部份留港過節的市民都會外出慶祝；整體訂房情況亦已差不多回復至疫前水平，預訂者包括來港過聖誕節的海外旅客。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉稱，今年聖誕自助餐預約情況非常激烈，特別是多了公司企業和家庭預訂聖誕午餐團聚；又稱不少酒店餐廳均有「優」認證，料將受惠於旅發局派發100元晚市餐飲消費券，令生意有所上升。

龍圖閣海鮮飯店老闆陳強亦稱，雖然傳統上聖誕西餐生意較旺，但其中式餐廳今年仍接獲約10張枱預訂，較去年多一半。

香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠則說，雖然市民多外遊，但受惠於疫後復常，旅客量漸升，料今年聖誕零售市道將較去年好，人流多3成，藥妝和金舖生意相對好，惟整體生意額或仍未能回復疫前水平，「旺丁不旺財」。他又指，隨着天氣轉冷，本周購買禦寒衣物和被鋪的市民大增2至3成，相信若寒流持續，服裝舖生意將在聖誕檔期持續上升。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁薾心