【歡度聖誕】機場人頭湧湧市民出遊過聖誕　黃家和：料100億元消費力外流

▲ 疫後復常首個聖誕節來臨。（曾耀輝攝）

疫後復常首個聖誕節來臨，不少市民「自製假期」，今日（22日）起一連5日與親朋好友去旅行。機場大堂今早開始人頭湧湧，中央廣播不時提醒市民出境人次眾多，辦理登機手續後應盡快到離境大堂等候上機，以免影響行程。有市民笑言「上班壓力大，放假就要去旅行。」

日本受十年來最強寒流吹襲，日本海沿岸地區多處降下大雪，南韓首爾近日體感溫度一度只得零下22度，但寒流侵襲無懼港人外遊，機場今日人山人海，不少市民穿上厚外套準備出發到日韓。有前往日本福岡的市民指，一個月前沒想到這麼冷，近兩星期見到氣溫驟降，已立刻去買大衣。趁小朋友放假，一家去東京旅行一周的市民則指，防疫措施解除，去旅行心情更輕鬆，「見到鐘意就買，鐘意就食。」

前往首爾的市民亦稱帶了大概30個暖包和有絨毛的衣服，若不夠抵埗後會再買。有市民則說，預訂行程前便知道天氣寒冷，但相信首爾不會下雪所以都去，笑言「上班壓力大，放假就要去旅行」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和料近日有逾100萬人趁着聖誕長假期外遊，以每人消費力為1,000元計算，已令100億元外流，相信餐飲業聖誕生意按年有雙位數跌幅。

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不過，本地聖誕氣氛濃厚，旅發局在西九推出逾20米高巨型聖誕樹，又設「冬日維港水上煙火」，各區亦舉行聖誕市集，海港城平安夜更舉辦特別慶祝活動，發放煙火及泡泡飄雪，仍吸引部分市民留港過節。

美麗華酒店今年推星光聖誕自助餐，有威靈頓牛柳、楓糖烤火雞、聖誕木頭蛋糕等，聖誕老人更會在晚餐時段現身，又有小丑扭氣球活動；另有聖誕美酒晚宴特色派等主題活動。美麗華集團首席營運總裁陳宗彝指，平安夜和聖誕節自助餐預訂早在月初爆滿，反應非常熱烈，估計大部份留港過節的市民都會外出慶祝；整體訂房情況亦已差不多回復至疫前水平，預訂者包括來港過聖誕節的海外旅客。

酒店業主聯會執行總幹事徐英偉稱，今年聖誕自助餐預約情況非常激烈，特別是多了公司企業和家庭預訂聖誕午餐團聚；又稱不少酒店餐廳均有「優」認證，料將受惠於旅發局派發100元晚市餐飲消費券，令生意有所上升。

龍圖閣海鮮飯店老闆陳強亦稱，雖然傳統上聖誕西餐生意較旺，但其中式餐廳今年仍接獲約10張枱預訂，較去年多一半。

香港百貨商業僱員總會會務總幹事林志忠則說，雖然市民多外遊，但受惠於疫後復常，旅客量漸升，料今年聖誕零售市道將較去年好，人流多3成，藥妝和金舖生意相對好，惟整體生意額或仍未能回復疫前水平，「旺丁不旺財」。他又指，隨着天氣轉冷，本周購買禦寒衣物和被鋪的市民大增2至3成，相信若寒流持續，服裝舖生意將在聖誕檔期持續上升。

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記者：梁薾心