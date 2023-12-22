莫斯科行動丨劉德華任監製兼特別演出　為十多年願望終成真感驕傲

▲ 《莫斯科行動》

劉德華監製及特別演出的電影《莫斯科行動》改編自真實歷史案件，故事由黃軒飾演悍匪集團頭目苗青山，帶著同伴對滿載財富的K3國際列車進行了喪心病狂的連環行劫。

張涵予飾演的中國警察崔振海帶領公安小隊偽裝成商人，深入莫斯科展開搜捕。而劉德華飾演在莫斯科神通廣大的瓦西里和文詠珊飾演的嫵媚女郎真真，又會在這場追捕中飾演甚麼角色？未到最後一刻也未知真相。

▲ 《莫斯科行動》張涵予





擔任《莫斯科行動》聯合監製及特別演出的劉德華稱，把這個故事搬上大銀幕的願望已經在他心中藏了10多年：「很多年前就有人給過我這個故事，但可能那個時候緣分還沒到，現在終於實現了。」

華仔續指：「我當時也看了很多資料，第一次看到劇本我就覺得，這個故事值得我和導演好好去打磨。我們從真實案件出發，又做了很多藝術加工，找到了一群很用心的人，把90年代混亂兇險的邊境世界呈現出來，我為此感到驕傲。」

▲ 《莫斯科行動》黃軒

探討善與惡



《莫斯科行動》戲中雖然有大量打鬥場面，但當中也有深入的人性刻畫與情感更牽動了觀衆的神經。

導演邱禮濤稱，這次除了要把動作戲拍得好看，還要讓觀眾看到更多深度內容：「電影裡面會探討人的善與惡，所謂正義跟邪惡的對决。而且也希望能讓觀眾看到那個年代的社會風貌。」

戲內人物眾多，角色都是取材自案中真實人物再加以戲劇化，為影片戲劇衝突、故事張力提供了充分的保證。

▲ 《莫斯科行動》文詠珊

編劇陳大明稱：「這個事件裡面的人物特別多，我在改編時著重找到一些很有特點的反派人物，深挖他們的動機，這樣故事才會更好看。」

而聯合監製劉德華稱：「現在這個故事，既可以讓大家瞭解到當年的案件，也可以給大家一種商業大片的體驗。」

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