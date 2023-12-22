妳不是她丨羅蘭胡楓演繹甜蜜遲暮戀　林景程改形象演口窒窒保險經紀

▲ 《妳不是她》

丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）參演TVB新劇《妳不是她》內，將探討的愛情類型涵括「女尊男卑」、「糖纏豆之戀」、「愛在心裏口難開」及「物質型」等不同範疇。

當中，以由「最年長螢幕CP」羅蘭與胡楓擔正的「遲暮戀」最為吸睛！飾演阿信（丁子朗飾）嫲嫲月英的羅蘭姐，在劇中將排除世俗眼光、對老人院院友琛伯（胡楓飾）展開追求，過程中二人不時甜蜜互動，值得期待。

▲ 《妳不是她》

車婉婉林景程併發火花

「車程CP」及「康妮CP」則上演「女尊男卑」型辦公室戀愛，近期憑《新聞女王》華姐一角贏盡焦點的婉婉，在《妳不是她》中飾演阿信姐姐林善，繼續霸氣外露之餘，更會升呢「鐵嘴雞」一輪嘴「掃射」各界人士，相當搶戲。

而以往演開口齡伶俐經紀角色的景程，這次雖然繼續演經紀，但會一改固有形象飾演窒口窒舌保險經紀，並與上司婉婉併發不少火花。

▲ 《妳不是她》

張頴康姿整梳眉毛搶焦

出名好戲的張頴康，這次飾演對女強人上司Miranda（姚嘉妮飾）有傾幕之情的營銷組組長Louis；Miranda雖然看似鐵面無私，但其實管理手段相當高明，經常對下屬軟硬兼施，更試過為顧全Louis面子為其溫柔塗抹遮瑕膏，令Louis神魂顛倒。

張頴康今次飾演的Louis表面格衰但實際心靈脆弱，為了凸顯角色著重包裝一面，Louis一出場便以「姿整梳眉毛」奇招搶焦，相當特別。

▲ 《妳不是她》

波波與李紹堅則會上演一段「糖纏豆之戀」，二人愛得相當甜蜜但又恰到好處，更會為夏莉（馮盈盈飾）及阿信帶來不少啟發及反思。

至於飾演阿信好友阿木的馬貫東，則會與飾演敏兒的彭慧中有一段「3人行」感情線，雖然阿木與敏兒感情要好，不過風平浪靜背後二人卻要面對極大暗湧。

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