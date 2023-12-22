【甘肅地震】港府賑災基金撥款3300萬　予5間機構賑災

▲ 特區政府今日（22日）從賑災基金，批出共約三千三百萬元予五個賑濟災民項目，涉及五間機構。。(資料圖片)

甘肅臨夏州積石山縣近日發生六點二級地震，造成甘肅、青海重大人員傷亡和基礎設施受損，特區政府今日（22日）從賑災基金，批出共約三千三百萬元予五個賑濟災民項目，涉及五間機構。

特區政府發言人說，特區政府向內地受災同胞表示深切慰問，並與不同救援機構保持密切聯繫，務求在救援物資等方面賑濟內地受災同胞。在從速諮詢賑災基金諮詢委員會後，特區政府已原則上批准五間機構共約三千三百萬元撥款申請，並通知有關機構，並會稍後處理及審批其他機構提出援助災民的撥款申請。發言人指，是次撥款彰顯香港與內地同胞血濃於水、守望相助的精神。

李家超：香港各界積極捐款 十分感動

特首李家超在社交平台指，知道香港各界在過去數天，一直向內地積極捐款，支援抗震救災的工作，體現香港與內地血脈相連、風雨同舟的精神，十分感動。他希望賑災基金的撥款和民間的捐款，能夠為內地受災同胞提供適切援助，協助災區渡過難關，開展災後重建。

賑災基金於一九九三年十二月一日根據《公共財政條例》設立，為特區政府提供機制，回應有關在香港以外地方發生災禍的人道援助要求。

賑災基金下獲批撥款的機構名單 1. 愛德基金會（香港） 2. 香港工會聯合會救災慈善基金 3. 香港青聯交流基金 4. 香港僑界社團聯會慈善基金 5. 樂施會

本港各界早前亦捐款支援救災工作，其中，李嘉誠基金會、賽馬會各捐2,000萬元；信和集團以黃廷方慈善基金名義捐款200萬元；港區省級政協委員聯誼會、香港友好協進會分別捐出200萬和100萬元；工聯會則捐款30萬元；李兆基基金會捐款2000萬人民幣；廣東社團總會捐款200萬港元；福建社團聯會、海南社團總會各捐款100萬港元；多名善長透過民建聯捐款120萬港元。

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責任編輯：區綽彥