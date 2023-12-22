新聞女王丨佘詩曼馬國明眾演員過澳門齊睇大結局　TVB高層曾志偉樂小姐撐場

▲ 《新聞女王》大結局，一眾演員在澳門齊睇大結局。（陳曉柔 攝）

TVB台慶劇《新聞女王》今晚（12月22日）播出大結局，台前幕後到澳門上葡京綜合度假村出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，齊睇大結局。

「過大海」現身是次活動有總監製鍾澍佳，以及演員包括：佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、吳業坤、龔慈恩、何廣沛、林正峰、陳山聰、陳曉華、倪嘉雯等。此外曾志偉、樂易玲等TVB高層亦有到場。

新聞女王丨佘詩曼演繹失戀痛苦 與譚俊彥分手扁嘴委屈落淚令人心痛

▼ 點擊圖片放大 +15 +14

記者：陳曉柔