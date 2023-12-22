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新聞女王丨佘詩曼馬國明眾演員過澳門齊睇大結局　TVB高層曾志偉樂小姐撐場

娛樂 21:29 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《新聞女王》大結局，一眾演員在澳門齊睇大結局。（陳曉柔 攝）

TVB台慶劇《新聞女王》今晚（12月22日）播出大結局，台前幕後到澳門上葡京綜合度假村出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，齊睇大結局。

「過大海」現身是次活動有總監製鍾澍佳，以及演員包括：佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、吳業坤、龔慈恩、何廣沛、林正峰、陳山聰、陳曉華、倪嘉雯等。此外曾志偉、樂易玲等TVB高層亦有到場。

新聞女王丨佘詩曼演繹失戀痛苦　與譚俊彥分手扁嘴委屈落淚令人心痛

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記者：陳曉柔

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