新聞女王丨佘詩曼馬國明眾演員過澳門齊睇大結局 TVB高層曾志偉樂小姐撐場 娛樂 21:29 2023/12/22 分享： 分享： 熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023 ▲ 《新聞女王》大結局，一眾演員在澳門齊睇大結局。（陳曉柔 攝） TVB台慶劇《新聞女王》今晚（12月22日）播出大結局，台前幕後到澳門上葡京綜合度假村出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，齊睇大結局。「過大海」現身是次活動有總監製鍾澍佳，以及演員包括：佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、鄧智堅、譚俊彥、吳業坤、龔慈恩、何廣沛、林正峰、陳山聰、陳曉華、倪嘉雯等。此外曾志偉、樂易玲等TVB高層亦有到場。新聞女王丨佘詩曼演繹失戀痛苦 與譚俊彥分手扁嘴委屈落淚令人心痛 ▼點擊圖片放大 +15 +14 記者：陳曉柔 相關文章 【News新聞女王】佘詩曼回巢拍劇感覺像回家 馬國明透露靚湯負責搞婚禮【有片】 13:04 2023/03/02 【News新聞女王】佘詩曼回巢拍劇感覺像回家 馬國明透露靚湯負責搞婚禮【有片】 新聞女王丨佘詩曼連環冧樣女人味大爆發 何廣沛感激阿佘幫忙入戲 15:28 2023/12/21 新聞女王丨佘詩曼連環冧樣女人味大爆發 何廣沛感激阿佘幫忙入戲 新聞女王丨林景程獲網民撐拎萬千星輝男飛躍 梁Sir回應Man姐淚點爆燈 今日 13:25 新聞女王丨林景程獲網民撐拎萬千星輝男飛躍 梁Sir回應Man姐淚點爆燈 新聞女王丨陳山聰演輕度弱智爸爸騷演技 坦言指阿佘超班：好易畀佢帶到入戲 今日 15:50 新聞女王丨陳山聰演輕度弱智爸爸騷演技 坦言指阿佘超班：好易畀佢帶到入戲 你可能感興趣 【News新聞女王】佘詩曼回巢拍劇感覺像回家 馬國明透露靚湯負責搞婚禮【有片】 13:04 2023/03/02 【News新聞女王】佘詩曼回巢拍劇感覺像回家 馬國明透露靚湯負責搞婚禮【有片】 新聞女王丨佘詩曼連環冧樣女人味大爆發 何廣沛感激阿佘幫忙入戲 15:28 2023/12/21 新聞女王丨佘詩曼連環冧樣女人味大爆發 何廣沛感激阿佘幫忙入戲 新聞女王丨林景程獲網民撐拎萬千星輝男飛躍 梁Sir回應Man姐淚點爆燈 今日 13:25 新聞女王丨林景程獲網民撐拎萬千星輝男飛躍 梁Sir回應Man姐淚點爆燈 佘詩曼 馬國明 曾志偉 樂易玲 陳山聰 高海寧 何依婷 新聞女王 電視劇 演員