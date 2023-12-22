【沙頭角】北區中英街花園元旦起開放予公眾　遊人須申請禁區許可證

▲ 北區中英街花園元旦起開放予公眾。（政府新聞處圖片）

沙頭角邊境禁區去年6月起局部開放，康文署今日（22日）宣布，北區中英街花園將於明年1月1日起正式開放予公眾使用，為遊人提供多一個休憩好地方。

中英街花園佔地約1,300平方米，坐落在沙頭角中英街檢查站前，是康文署為了配合第二期開放沙頭角計劃而建造。設施包括園景區、休憩設施及飲水機，亦設可眺望中英街的瞭望台，更有香港舊式火車站和1︰1火車頭裝置，讓遊客拍照留念。

康文署指，前往中英街花園的遊人必須申請旅遊禁區許可證。香港市民或訪港旅客可以先到先得方式，登入警務處網上服務申請平台，免費申請電子旅遊禁區許可證，並於所申請日期的上午7時至晚上9時前往沙頭角遊覽；申請需時3個工作天。

康文署提醒，遊人不可自行駕車進入沙頭角，只能乘公共交通工具，包括於港鐵上水站或粉嶺站乘搭78S巴士（特快班次）或78K巴士；於上水站乘搭55K專線小巴；或在藍田站乘搭277A巴士，並於總站下車。

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責任編輯：梁薾心