【氣温驟降】天氣凍市民急買禦寒衣物　觀塘服裝連鎖店排長龍

▲ 氣温驟降市民急買禦寒衣物，觀塘服裝連鎖店人頭湧湧。（曾秋文攝）

今日（22日）為24年來最凍冬至，觀塘有商場人頭湧湧，大批市民排隊買禦寒衣物。

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觀塘一商場內的服裝連鎖店，有大批市民選購禦寒衣物，記者晚上到場察看，發現有數十人排隊等候付款，平均需輪候10至15分鐘，同場其他售賣服裝的店舖亦非常旺市。

家住沙田區的梁生梁太指，今日天氣非常寒冷，故在服裝店內買了一件數百元的羽絨給3歲兒子，輪候了差不多半小時才能付款，又形容商場氣氛很好，比往年熱鬧，暫沒有北上消費打算，稍後會回家與家人做冬。

譚先生則與女友到商場消遣食飯，但見氣温驟降，故輪候數十分鐘，選購了一件約800元羽絨，指商場人流非常多。

梁先生稱，近日天氣急凍，已預早花逾千元購置防風大褸，惟情況遠超預期，急需增添保暖長褲，可惜不少店鋪的相關貨品均已售罄且未知何時補貨。陳太說，子女長高了不少，近日急凍而花千多元，分別在香港實體店及淘寶入貨，買暖包、暖貼及厚襪及內衣。

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至於李先生買了兩件石墨烯的加熱外套，合共不用500元。另一李先生則花約千元買薄身羽絨外套。

但姜小姐說，家中有足夠大褸，加上未見有特別吸引款式，又擔心只是冷幾天，不打算特別購買。孫小姐亦稱，去年買了比較多厚衣服，今年可拿出來穿，所以沒有特別再買新的衣服。

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記者：曾秋文、梁薾心