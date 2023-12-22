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多位高官趁聖誕新年休假　一位局長連放11日

政治 22:08 2023/12/22

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政府總部。(資料圖片)

聖誕節前後，不少市民會趁多日「紅假」，安排活動或出外旅遊「充電」，多位高官亦趁機清假。根據政府憲報公告，6位司局長在聖誕節前後休假，由2天至11天不等，期間由副司長或副局長署任。

休假最長屬財經事務及庫務局局長許正宇，他由12月22日休假至明年1月2日才返工，財庫局副局長陳浩濂署任局長職務11日。

財政司司長陳茂波及教育局局長蔡若蓮則只短休2天，蔡若蓮昨日和今日放；財爺則過完聖誕後放27日、28日，料要繼續忙財政預算案諮詢。

其餘將休假的官員還有律政司司長林定國，休假7天；剛完成區選重任的民政及青年事務局局長麥美娟，環境及生態局局長謝展寰則會休假6天；運輸及物流局局長林世雄亦休假5天。

其中麥美娟昨日開始放假，今日未見其親自現身政總聽取港澳辦主任夏寶龍講話，但不忘在社交平台作出回應。

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撰文 : 傅流螢

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