【分時段收費】運輸署指西隧收錯錢不涉刑事成份　承辦商：致歉及終止主管人員職務

▲ 西區海底隧道首日實施分時段收費，被發現一度收錯錢。( 資料圖片)

西區海底隧道首日實施分時段收費，被發現一度收錯錢。易通行隧道費服務商於冬至晚上(22日)發稿，指再次向受影響的車主致歉，事發當日除了進行即時修正及安排退款之外，期後亦全面配合警方的調查工作，同時積極展開內部調查。

公司表示，事件發生於12月18日上午10時02分至11時04分西隧正在以分時段收費運作。因 在12月15日負責系統的職員為分時段收費實施而更新收費表時，未有即時清除 一項舊有指令。其後在12月18日上午10時02分另一名負責營運的職員在進行日 常運作批核時，錯誤一併批核該舊有指令，導致正確的分時段收費表被舊有的633收費表取代，因而錯收隧道費。

有關問題被發現後，服務商即時作出修正， 並於上午11時04分回復使用正確的分時段收費表，運作回復正常。經核對資料 和多翻查證後，服務商已向有關人員作出處分，包括對相關人員發出書面警告信 及終止主管人員的職務。 服務商會吸取此深刻教訓，積極加強系統的監察和提示功能，同時會全面檢視操 作流程，避免同類事件再次發生。

為堵塞操作漏洞和提升服務質素，服務商會進行以下六項改善措施:

1. 即時在系統操作關鍵流程中加入須取得運輸署許可的雙重認證； 2. 成立內部委員會，全面檢討易通行的業務規則及運作程序。定期進行內部審查，以確定有關人員遵守所有準則和程序； 3. 進一步強化角色與職責的界定程序，並會對後台系統進行定期合規審查帳戶 權限； 4. 成立緊急應變小組，負責監督未來任何臨時系統變更，並評估此類行為會否 影響系統； 5. 加強各級員工的系統培訓； 6. 收集持份者對易通行服務的建議，並聘請外部具備業務流程和系統審計專業 知識的第三方顧問以鞏固和審查業務規則和為操作程序進行全面檢討。

服務商聲明指，在此衷心感謝所有持份者對易通行運作的意見和鞭策，並承諾會持續完善操作程序，加強員工培訓，提升服務質素，避免同類事件發生。

運輸署表示，根據警方調查發現，事件不涉及刑事成份。運輸署已在12月20日召見隧道費服務商管理層，表達對事件的強烈不滿。 運輸署已收到隧道費服務商的報告，正詳細檢視調查報告的內容，並會要求服務商作進一步的改善。

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責任編輯：陳展棋