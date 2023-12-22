【玫瑰崗中學提早停辦】學校轉軚迫令高中生轉校　家長憂子女升學大計盡毀

▲ 灣仔玫瑰崗中學最新決定安排全體學生明年集體轉往校。（資料圖片）

原擬3年後停辦的灣仔玫瑰崗中學，昨日（21日）敲定提早於明年9月安排全校學生集體轉往薄扶林余振強紀念第二中學。有家長向本報投訴校方無公開首輪問卷結果，直至昨日才知悉根據次輪投票結果，令就讀中四的女兒明年被迫轉校，跟原方案截然不同，斥校方失去誠信，或無法兌現承諾在余二開辦原有高中選修科，或令其女兒留級或中途轉科，致升學大計盡毀。

首輪問卷結果無公開 惹誤會可原校就讀

本報昨報道玫瑰崗「假諮詢」爭議，校方上月先以問卷諮詢全校家長，傾向選擇過渡委員會上月初提出的「建議方案」，即明年轉往余二，抑或另有安排；直至上周（14日）公布兩者均未獲逾半家長支持，重啟調查「收集最終決定」，但選項「2變3」，被家長質疑圖藉「拆票」令建議方案跑出，令辦學團體道明會可「提早交場」予接手營辦私校的道頓爾學校。校方直至昨日公布建議方案獲最多家長支持，過渡委員會將於下月商討轉校細節。

校方9月公布原計劃在2025/26學年結束後停辦，現屆高中生可全數留在原校讀至畢業。中四級非華語生家長陳小姐表示，校方無對外公開首次投票數據，令她誤以為最多家長選擇留在原校，直至近日再投票，「阿女都話一定係唔夠票先再投」。

家長憂子女轉校後 無法修讀喜愛選修科

陳小姐狠批校方「突然轉軚」、失去誠信，擔心校方日後無法兌現開科承諾，令女兒被迫轉往余二後，無法繼續修讀喜愛的歷史科，視藝科師資亦及不上原校，或致日後無法升讀大學。

根據《中學概覽》顯示玫瑰崗提供地理、歷史及企會財等9個高中科目，余二並無開辦。據校方上月發布「常見問題解答」文件稱余二將「盡力」開辦原有選修科；上周發放通告陳述方案利弊亦提及轉校生「可維持現有高中選修科」。

家長親述被游說投「建議方案」 促公開票數及津貼詳情

陳小姐更透露，次輪投票期曾接獲校方短訊籲致電家教會代表，並獲對方游說：「『走唔走都好，揀返余二先，（學校）會有資助俾你。』我即刻問佢，咁你即係收賣人心？」對方當場否認以9,000元轉校津貼利誘家長投票。陳小姐認為校方應公開說明投票數據、津貼金額及資金來源等，形容重新投票變得「不公平公開公正」，難免惹人猜測背後有「枱底交易」。

陳小姐亦說，即使如家長代表向傳媒所言，首輪僅逾2成家長選擇留在原校，日後學生人數大減，或要取消興趣班、陸運會等，認為教師「有教無類」，不擔心影響校園生活。

如何保證轉校選科不受影響 校方未回應

本報連日向校方查詢兩次投票結果，今再查詢為何在次輪投票期內流出津貼額資訊，以及如何保證轉校生可修讀原科等，校方稱沒有補充。據校方昨回覆時重申上月問卷2個選項均未過半，有家長因而建議進行第2次，過渡委員會經討論後一致接納為了學生最佳福祉，再次調查細分選項並詳列各選項利弊；另解釋轉校津貼，是基於有家長要求補助轉校必須購置新的校服、書簿和額外交通費等，辦學團體認為建議值得考慮，「但具體做法須待玫瑰崗學校過渡委員會決定」，津貼預計也適用於自行轉去他校學生，「故完全不涉及意見調查的取向」，但未有回應津貼額是否9,000元，以及錢從何來等。

教育局今回覆時表示知悉學校以電子通告形式通知學生調查結果，並引述校方問卷指轉校生可維持現有高中選修科，局方督促辦學團體和學校就落實方案作妥善安排，家長和學生如有需要可向局方查詢區內學位空缺情況。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅