【粉嶺高球場】獲頒UNESCO文化遺產傑出獎　哥球會︰希望古諮會加快審視球場歷史評級

▲ 粉嶺高爾夫球場在本周四（21日）獲聯合國教科文組織頒發亞太區文化遺產保護獎的傑出獎。（資料圖片）

粉嶺高爾夫球場在本周四（21日）獲聯合國教科文組織（UNESCO）頒發亞太區文化遺產保護獎的傑出獎，負責管理球場的香港哥爾夫球會今日（22日）表示，獲得肯定令人振奮。會長郭永亮形容獲獎是一份提早的聖誕禮物，確定了球會多年來的努力。他強調不會用獎項作為保育球場的協商籌碼。他又表示，2018年已向古物諮詢委員會提出，重新審視球場整體歷史評級的申請，希望獲獎可以加快審視過程。

聯合國教科文組織評審團由7名國際保護專家組成，專業知識涵蓋考古學、非物質文化遺產、景觀設計、博物館學、建築遺產保護。今年審核了來自亞太地區8個國家合共48個參賽項目，當中12個項目獲獎。評審團指出，所有參賽作品代表了該地區遺產保護意識和實踐方面持續取得的重大進展。

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對於粉嶺高球場獲獎，哥球會會長郭永亮今日向傳媒表示，球場有過百年歷史，屬於罕見「活古蹟」，而獲獎證明球會多年來的努力極具意義，亦確立了粉嶺球場內的3個球場的文化價值。他認為，球場除了推動高球活動，亦為香港孕育一個豐富的自然環境，保育獨特的文化景觀，保留一個傳承人民歷史的地方。

粉嶺高爾夫球場佔地170公頃，有舊球場、新球場和伊甸球場，舊場當中8個洞共32公頃土地已於8月底交回政府。郭永亮表示，會繼續與政府協商有關地方的用處，不會用獎項作為協商籌碼；他指出，2018年已向古物諮詢委員會提出，重新審視整個粉嶺球場的歷史評級，至今仍未有申請答覆，希望這個國際認可的獎項可以推動委員會加快審視過程。

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責任編輯：吳雋妍