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【中大政政重組】政政合併關注組遭社科院索取成員名單及社團註冊資料　表明可用於追究法律責任

社會 23:46 2023/12/22

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中文大學教務會月初通過政治與行政學系重組方案。（資料圖片）

中文大學教務會月初通過政治與行政學系重組方案，內容是將政政系在內3個本科課程併入新學院下，新學院名稱由早前暫名「政治管理與政策科學學院」，突然改為「政務與政策科學學院」呈上教務會；校方當時回覆查詢指教務會「全票通過」，此說法亦引起與會師生隔空爭辯。

「政政合併關注組」今日（22日）於社交平台上發文表示，上周向中大教務會發電郵要求公開所通過的新學院計劃，昨日獲中大社科院院長趙志裕回覆，向關注組索取成員名單、是否註冊社團等資料，並表示若關注組行為引起訴訟，所提供資料或會用於訟方追責（包括法律責任）時使用。關注組重申學系重組計劃影響三系師生，強調專責小組有責任向全體師生公開所有資料。

關注組批評，院務室回應不合理，強調院方推行如此龐大計劃，有責任諮詢師生並作解說，「無關師生法律地位」，反問院方進行「廣泛」諮詢時，是否可只挑選有加入獲中大認可社團的師生。對於院方曾向傳媒表示諮詢工作唔會停止，合併計劃可持續修改，關注組強調院方有責任交代足夠資料，否則師生難以得知哪些細節已成定案，哪部分可作修訂，「如果院方作出如此承諾又喺取得資料嘅路上設下重重關卡，就係明知師生無處入手表達意見而開空頭支票。」

此外，關注組指出，社團條例屬「施加控制而訂立」的法律，院務室表明索取有關社團身份申報資料時，表明有關資可被用作「追究法律責任」，「院方如此敵視學生嘅姿態令人側目」，「面臨合併嘅學系課程，關懷政治思想同政策研究嘅學系課程，即將由咁樣嘅院方去左右前程，相信難以令師生信服。」

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責任編輯：馮琪雅

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