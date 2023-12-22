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新聞女王丨佘詩曼不捨《新聞女王》戰友　阿佘謙稱沒信心第3度拿視后

娛樂 23:57 2023/12/22

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

佘詩曼到澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。（陳慧安 攝）

佘詩曼（阿佘）在今晚（12月22日）與一班《新聞女王》的台前幕後人員「過大海」到澳門出席「結局夜女王終極直播」活動。

她接受TOPick訪問表示這段時間因為常一起出席《新聞女王》宣傳，大家會講起當日拍攝開心點滴，所以現在劇集已完，直言感到不捨，更感嘆：「26集，拍就拍好耐，但就咁快播完。不過開心，是大家一個重聚。」

陳山聰在《新聞女王》結局篇登場，今晚他也到澳門出席活動，阿佘表示彼此很老友，所以大家見面很開心，說：「他演出好感人，令劇生色不少。而且因為他只有3日期，所以用到盡，他也很辛苦，因為他場場戲都要用力（演繹）。」

新聞女王丨佘詩曼馬國明眾演員過澳門齊睇大結局　TVB高層曾志偉樂小姐撐場

佘詩曼與陳山聰十分老友。（陳慧安 攝）

事前不知黃宗澤客串

另外，《新聞女王》總監製鍾澍佳曾表示黃宗澤（Bosco）客串是還阿佘心願，因為她曾表示一直未曾與Bosco合作。阿佘表示：「他（鍾澍佳）事前冇同我講，我亦都沒有問邊個（演），豈知會見到他（黃宗澤），跟住我話：『係你嚟啊！咁俾面呀！』」

而另一位小生吳卓羲早前受訪也稱想返TVB拍戲，希望能與佘詩曼合作，她稱：「我們沒合作過，但有在同一套戲入邊，如果有合適劇話都好，應會有些火花！」

至於《新聞女王》劇會否拍續集，阿佘指：「要問監製才知，今次這齣戲對白也諗好耐，人物角色都諗了兩年，要諗到超越第一集故仔，真的要啲時間。」

阿佘睇《新聞女王》不禁眼濕濕。（陳慧安 攝）

最想獲「最佳劇集」獎

《萬千星輝頒獎典禮2023》日前已公布「最佳女主角」10強名單，大熱的佘詩曼順利入圍，甚至很多候選人覺得有阿佘角逐，已沒信心可以獲獎，阿佘卻表示：「我自己都冇！沒有一定，我都撐她們（其他入圍演員），大家都付出好多努力。」

提到曾志偉講明希望阿佘可以第3度拎到視后，她即說：「你要聽清楚，他是說：『希望』。」而曾志偉稱要預約阿佘檔期拍劇，不過她笑稱：「都唔知開乜嘢，你聽佢講啦！」不過她補充說：「我幾時推過佢！」

另外，阿佘表示尚未準備好頒獎典禮的戰衣，但直言最希望《新聞女王》可奪「最佳劇集」，更呼籲：「大家要投票！」

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

記者：陳曉柔

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