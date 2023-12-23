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【天氣報告】天文台今錄最低氣溫8.1度再創新低　高地或結冰

社會 10:06 2023/12/23

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本港多區氣溫降至8度或以下，天文台提醒市民高地或結冰，需提防路滑。（陳靜儀攝）

冬季季候風持續為華南沿岸帶來寒冷天氣，一道雨帶亦正影響珠江口一。今日（23日）本港天氣相當寒冷，大致多雲，早上多區氣溫降至8度或以下，部分地區氣溫下降至6 、7度，天文台錄得最低氣溫8.1度，是入冬以來的最低紀錄。高地氣溫亦顯著較低，可能會結冰。天文台提醒市民、駕駛人士及騎單車者提防路滑。下午部分時間天色明朗及乾燥，最高氣溫約12度，吹和緩至清勁北風。

天文台展望，平安夜（24日）及聖誕節（25日）持續寒冷，明日氣溫介乎10至16度，早晚寒冷，一間非常乾燥，吹和緩至清勁北風。下周初天色漸轉明朗，下周中期氣溫逐漸回升，下周三（27日）氣溫達16至20度。

根據自動分區天氣預報，本港今早多區錄得約8度低溫，未來數日天氣寒冷，市區最低氣溫維持在約9至10度，明早打鼓嶺氣溫低至6度。

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責任編輯：梁薾心

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