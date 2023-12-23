【六合彩】頭獎基金1,300萬元　撞賽馬須順延到周日平安夜攪珠

▲ 六合彩於平安夜12月24日攪珠。（資料圖片）

六合彩上一期頭獎又無人中，今期預計頭獎基金達1,300萬元。按慣例六合彩於星期六開彩，可是馬會延至明日（24日）才開彩。

事實上，今日（23日）有沙田日馬賽事舉行，馬會通常不會安排賽馬和六合彩同時舉行。

六合彩幸運攻略

「20-29」這十個號碼，竟然在過去3期也未曾攪出過，不妨冷敲。

根據過去20期的攪珠表現，「3」攪出7次是表現最好，其次「16」、「34」、「37」、「44」也攪出過5次。

不過「21」和「22」這對綠色波兄弟，過去20期也未曾攪出過。

新年金多寶將舉行

馬會已經宣布，下一次金多寶是「新年金多寶」，2024年1月3日攪珠。不過今年馬會就不會舉行「聖誕金多寶」。

市民預計於金多寶攪珠舉行之前7日，可預購該期獎券。各投注途徑包括場外投注處、互動投注、馬場、電話投注或1886電話系統也可預購。

逢於特別節日的金多寶攪珠，馬會也從金多寶彩池當中，撥出一個金多寶金額，盼將頭獎基金推高至某特定金額，可望使頭獎得主贏得更豐厚彩金。

金多寶攪珠多數於每年節日，例如新年、農曆年、復活節、中秋節與聖誕節等舉行。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰