【假期醫生】診所18間聖誕紅日有服務　醫管局啟動高峰期應變

▲ 18間普通科門診診所聖誕紅日有服務。（資料圖片）

近日天氣持續寒冷，流感及其他呼吸道病毒漸趨活躍，為應對市民在聖誕長假期的求診需要，並減輕急症室服務壓力，醫管局已啓動服務需求高峰期特別措施，聖誕節（25日）和拆禮物日（26日），將有18間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

醫管局指，預計未來數星期，公院服務需求將持續增加，會密切監察各項數據及情況，且已採取特別措施，包括增加人手、加開及靈活調動病床，應對急症室及住院服務需求上升。另會加強流感及新冠病毒化驗服務、加強資深醫生於晚間、周末及公眾假期巡房，以及支援入院、出院及轉院等各樣安排，務求讓病人更快得到適切治療和盡量騰出病床接收新病人。

醫管局呼籲非緊急病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

聖誕假期（12月25及26日）普通科門診服務安排：

地區 普通科門診診所名單 地址 預約電話 診所電話 港島 香港仔賽馬會普通科門診診所 香港仔水塘道10號 35435011 25550381 港島 筲箕灣賽馬會普通科門診診所 筲箕灣柴灣道8號1樓 31570077 25600211 港島 貝夫人普通科門診診所 灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層 31570000 35533116 港島 ＃堅尼地城賽馬會普通科門診診所 堅尼地城域多利道45號 35435088 28173215 九龍 觀塘社區健康中心 觀塘協和街60號地下高層 31570687 23890331 九龍 聖母醫院家庭醫學診所 黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下 31570118 23542267 九龍 柏立基普通科門診診所 新蒲崗太子道東600號 31570113 23833311 九龍 油麻地賽馬會普通科門診診所 油麻地炮台街145號1樓 31570880 22722400 九龍 ＊長沙灣賽馬會普通科門診診所 長沙灣廣利道2號 31570122 23878211 新界 戴麟趾夫人普通科門診診所 荃灣沙咀道213號 31570107 26144789 新界 瀝源普通科門診診所 沙田瀝源街9號地下 31570972 26928730 新界 石湖墟賽馬會普通科門診診所 上水石湖墟馬會道108-130號地下 31570965 26700211 新界 大埔賽馬會普通科門診診所 大埔汀角路37號地下 31570906 26642039 新界 將軍澳（寶寧路）普通科門診診所 將軍澳寶寧路28號地下 31570660 21911083 新界 屯門診所 屯門新墟青賢街11號 35430886 24529111 新界 元朗賽馬會健康院 元朗青山公路269號 35435007 24438511 新界 ＃下葵涌普通科門診診所 葵涌麗祖路77號 31570100 36515411 新界 ＃北大嶼山社區健康中心 大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院3樓 31570106 34677374

＊於12月25日提供服務。

＃於12月26日提供服務。

服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

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責任編輯：梁薾心