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【假期醫生】診所18間聖誕紅日有服務　醫管局啟動高峰期應變

社會 11:32 2023/12/23

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18間普通科門診診所聖誕紅日有服務。（資料圖片）

近日天氣持續寒冷，流感及其他呼吸道病毒漸趨活躍，為應對市民在聖誕長假期的求診需要，並減輕急症室服務壓力，醫管局已啓動服務需求高峰期特別措施，聖誕節（25日）和拆禮物日（26日），將有18間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。

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醫管局指，預計未來數星期，公院服務需求將持續增加，會密切監察各項數據及情況，且已採取特別措施，包括增加人手、加開及靈活調動病床，應對急症室及住院服務需求上升。另會加強流感及新冠病毒化驗服務、加強資深醫生於晚間、周末及公眾假期巡房，以及支援入院、出院及轉院等各樣安排，務求讓病人更快得到適切治療和盡量騰出病床接收新病人。

醫管局呼籲非緊急病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。

聖誕假期（12月25及26日）普通科門診服務安排：

地區普通科門診診所名單地址預約電話診所電話
港島香港仔賽馬會普通科門診診所香港仔水塘道10號3543501125550381
港島筲箕灣賽馬會普通科門診診所筲箕灣柴灣道8號1樓3157007725600211
港島貝夫人普通科門診診所灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層3157000035533116
港島＃堅尼地城賽馬會普通科門診診所堅尼地城域多利道45號3543508828173215
九龍觀塘社區健康中心觀塘協和街60號地下高層3157068723890331
九龍聖母醫院家庭醫學診所黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下3157011823542267
九龍柏立基普通科門診診所新蒲崗太子道東600號3157011323833311
九龍油麻地賽馬會普通科門診診所油麻地炮台街145號1樓3157088022722400
九龍＊長沙灣賽馬會普通科門診診所長沙灣廣利道2號3157012223878211
新界戴麟趾夫人普通科門診診所荃灣沙咀道213號3157010726144789
新界瀝源普通科門診診所沙田瀝源街9號地下3157097226928730
新界石湖墟賽馬會普通科門診診所上水石湖墟馬會道108-130號地下3157096526700211
新界大埔賽馬會普通科門診診所大埔汀角路37號地下3157090626642039
新界將軍澳（寶寧路）普通科門診診所將軍澳寶寧路28號地下3157066021911083
新界屯門診所屯門新墟青賢街11號3543088624529111
新界元朗賽馬會健康院元朗青山公路269號3543500724438511
新界＃下葵涌普通科門診診所葵涌麗祖路77號3157010036515411
新界＃北大嶼山社區健康中心大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院3樓3157010634677374

＊於12月25日提供服務。
＃於12月26日提供服務。
服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時

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責任編輯：梁薾心

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