【假期醫生】診所18間聖誕紅日有服務 醫管局啟動高峰期應變
近日天氣持續寒冷，流感及其他呼吸道病毒漸趨活躍，為應對市民在聖誕長假期的求診需要，並減輕急症室服務壓力，醫管局已啓動服務需求高峰期特別措施，聖誕節（25日）和拆禮物日（26日），將有18間普通科門診診所，提供公眾假期普通科門診服務。求診人士可透過電話預約系統或流動應用程式「HA Go」內的「預約普通科門診」功能，預約診症時間。
醫管局指，預計未來數星期，公院服務需求將持續增加，會密切監察各項數據及情況，且已採取特別措施，包括增加人手、加開及靈活調動病床，應對急症室及住院服務需求上升。另會加強流感及新冠病毒化驗服務、加強資深醫生於晚間、周末及公眾假期巡房，以及支援入院、出院及轉院等各樣安排，務求讓病人更快得到適切治療和盡量騰出病床接收新病人。
醫管局呼籲非緊急病患者應避免使用急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診，以減輕公立醫院急症室壓力。市民可瀏覽醫務衞生局基層醫療指南，選擇適合自己的家庭醫生及查閱其應診資料。
聖誕假期（12月25及26日）普通科門診服務安排：
|地區
|普通科門診診所名單
|地址
|預約電話
|診所電話
|港島
|香港仔賽馬會普通科門診診所
|香港仔水塘道10號
|35435011
|25550381
|港島
|筲箕灣賽馬會普通科門診診所
|筲箕灣柴灣道8號1樓
|31570077
|25600211
|港島
|貝夫人普通科門診診所
|灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心地庫高層
|31570000
|35533116
|港島
|＃堅尼地城賽馬會普通科門診診所
|堅尼地城域多利道45號
|35435088
|28173215
|九龍
|觀塘社區健康中心
|觀塘協和街60號地下高層
|31570687
|23890331
|九龍
|聖母醫院家庭醫學診所
|黃大仙沙田坳道118號聖母醫院門診大樓地下
|31570118
|23542267
|九龍
|柏立基普通科門診診所
|新蒲崗太子道東600號
|31570113
|23833311
|九龍
|油麻地賽馬會普通科門診診所
|油麻地炮台街145號1樓
|31570880
|22722400
|九龍
|＊長沙灣賽馬會普通科門診診所
|長沙灣廣利道2號
|31570122
|23878211
|新界
|戴麟趾夫人普通科門診診所
|荃灣沙咀道213號
|31570107
|26144789
|新界
|瀝源普通科門診診所
|沙田瀝源街9號地下
|31570972
|26928730
|新界
|石湖墟賽馬會普通科門診診所
|上水石湖墟馬會道108-130號地下
|31570965
|26700211
|新界
|大埔賽馬會普通科門診診所
|大埔汀角路37號地下
|31570906
|26642039
|新界
|將軍澳（寶寧路）普通科門診診所
|將軍澳寶寧路28號地下
|31570660
|21911083
|新界
|屯門診所
|屯門新墟青賢街11號
|35430886
|24529111
|新界
|元朗賽馬會健康院
|元朗青山公路269號
|35435007
|24438511
|新界
|＃下葵涌普通科門診診所
|葵涌麗祖路77號
|31570100
|36515411
|新界
|＃北大嶼山社區健康中心
|大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院3樓
|31570106
|34677374
＊於12月25日提供服務。
＃於12月26日提供服務。
服務時間：上午9時至下午1時及下午2時至下午5時
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責任編輯：梁薾心