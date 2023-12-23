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新聞女王丨馬國明忙搵銀未有時間約嘉穎食飯　回應心穎道歉：希望她永遠快樂

娛樂 12:05 2023/12/23

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

馬國明坦言因為《新聞女王》令工作量增加。

TVB台慶劇《新聞女王》演員佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、陳山聰、鄧智堅、譚俊彥、吳業坤、龔慈恩、何廣沛、林正峰，以及監製鍾澍佳、監製關文深，在冬至（12月22日）到澳門出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，齊睇追看大結局。

新婚馬國明接受TOPick訪問，提到早前與湯洛雯在蘇梅島舉行浪漫婚禮，他表示當日自己沒有喊：「反而啲兄弟姊妹就喊晒，我就開心多過喊，我老婆就忍到。」

馬國明湯洛雯結婚丨暖男馬國明公開感謝老婆　馬太湯洛雯：遇上你我真的很幸福【多圖】

馬國明（陳慧安 攝）

新聞女王丨「造人大計」一切隨緣

身為暖男丈夫的他，借此機會稱每個參加的親友都讚這個婚禮安排妥善，於是大讚太太湯洛雯，說：「我老婆好勁，我們沒有Wedding planner，她每位朋友搭甚麼航班、坐車、飲食安排，全部一手一腳安排好晒，甚至有些人改機票，她也幫忙。我都有些慚愧，當時我忙拍戲（沒有幫手），她真的安排得好好！」

問及婚禮最難忘的事，馬國明坦白稱：「跳舞，我幾抗拒跳舞，就算是台慶表演，總之叫我跳舞就會有點抗拒，但那晚跳舞是我人生覺得第一次enjoy的事情。同老婆未去泰國前邀請老師去排舞，到正式跳舞時，我終於第一次覺得享受，好開心地跳那一隻舞，但可能真是最後一次。」

不過何時才度蜜月，他稱要待明年才計劃，坦白地稱要先搵真銀：「出年補回，因為《新聞女王》帶挈多了很多工作，近期都是搵錢先！」至於「造人大計」，他表示一切隨緣。

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新聞女王丨回應心穎嘉穎道歉

至於，早前鄭嘉穎表示未能出席婚禮的言論鬧出小風波，後來接受訪問公開向馬國明表示抱歉，馬國明表示有看相關報道，大方稱：「唔需要再解釋啦！我與他太熟啦！我見到標題話道歉，其實不是道歉，我與鄭嘉穎沒有鬧過交，不知為何件事會變成這樣！」

至於二人會否約食飯，馬國明稱反而自己近期較忙，補充說：「我們好熟，也不需要急住食餐飯，待我先忙完這一陣子。」

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

另外，《新聞女王》 入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》最佳劇集十強，問當晚會否與湯洛雯齊出席，馬國明卻說：「應該不會！因為今年她應該來不到頒獎典禮，看看下次有沒有機會。」

而近日舊愛黃心穎為新歌做宣傳訪問重提當年「安心事件」，並表示已私下向他與鄭秀文道歉，馬國明回應稱：「過了那麼多年，都放下。重新開始，當年我已經講過不會再嬲她，大家都有個新開始，希望她永遠快樂，大家不要再執着。」

記者：陳曉柔

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