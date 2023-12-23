【聖誕好去處】UNIQLO冬日體驗活動今展開　免費坐摩天輪玩遊戲贏HEATTECH

▲ UNIQLO「HEATTECH 您想冬日體驗」活動，今日起在中環 AIA VITALITY 公園展開。（UNIQLO fb）

本港天氣驟降，UNIQLO「HEATTECH 您想冬日體驗」活動，今日(23日）起在中環 AIA VITALITY 公園展開，除了可免費坐香港摩天輪，玩小遊戲賺取指定分數或打卡拍照，更有機會獲得HEATTECH T恤乙件，或HEATTECH 您想冬日暖暖套裝乙套， 讓市民暖笠笠過聖誕，數量有限，先到先得，

UNIQLO限定1日的「HEATTECH 免費摩天輪日」，今日上午10時至下午11時舉行，市民於香港摩天輪售票處領取門票，即可憑票免費入場。

同時今起至26日中午12時至晚上9時，將舉辦「HEATTECH PLAYGROUND」企劃，於活動日期內完成兩個HEATTECH小遊戲，並出示遊戲卡，即可按指定分數獲得指定 HEATTECH T恤乙件，每日名額1,250個，4日共送出共5,000件，數量有限，先到先得，送完即止。

另外，只要由今起至26日，上載於「HEATTECH 您想冬日體驗」活動內所拍攝之照片到ig限時動態，並分享#HEATTECH您想冬日體驗，再將照片以ig私訊形式發送至UNIQLO香港及澳門官方帳戶(@uniqlo_hk_macau)，最具創意及心思的50位參加者即有機會獲得HEATTECH 您想冬日暖暖套裝乙套。限時動態須包含HEATTECH 免費摩天輪日或HEATTECH Playground活動現場元素。

▲ UNIQLO「HEATTECH 您想冬日體驗」活動，今日起在中環 AIA VITALITY 公園展開。（UNIQLO fb）

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責任編輯：梁薾心