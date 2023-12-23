  • 11°C
香港時間 : 20231223日 (週六) 21:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕好去處】UNIQLO冬日體驗活動今展開　免費坐摩天輪玩遊戲贏HEATTECH

社會 12:24 2023/12/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

UNIQLO「HEATTECH 您想冬日體驗」活動，今日起在中環 AIA VITALITY 公園展開。（UNIQLO fb）

本港天氣驟降，UNIQLO「HEATTECH 您想冬日體驗」活動，今日(23日）起在中環 AIA VITALITY 公園展開，除了可免費坐香港摩天輪，玩小遊戲賺取指定分數或打卡拍照，更有機會獲得HEATTECH T恤乙件，或HEATTECH 您想冬日暖暖套裝乙套， 讓市民暖笠笠過聖誕，數量有限，先到先得，

UNIQLO限定1日的「HEATTECH 免費摩天輪日」，今日上午10時至下午11時舉行，市民於香港摩天輪售票處領取門票，即可憑票免費入場。

同時今起至26日中午12時至晚上9時，將舉辦「HEATTECH PLAYGROUND」企劃，於活動日期內完成兩個HEATTECH小遊戲，並出示遊戲卡，即可按指定分數獲得指定 HEATTECH T恤乙件，每日名額1,250個，4日共送出共5,000件，數量有限，先到先得，送完即止。

另外，只要由今起至26日，上載於「HEATTECH 您想冬日體驗」活動內所拍攝之照片到ig限時動態，並分享#HEATTECH您想冬日體驗，再將照片以ig私訊形式發送至UNIQLO香港及澳門官方帳戶(@uniqlo_hk_macau)，最具創意及心思的50位參加者即有機會獲得HEATTECH 您想冬日暖暖套裝乙套。限時動態須包含HEATTECH 免費摩天輪日或HEATTECH Playground活動現場元素。

UNIQLO「HEATTECH 您想冬日體驗」活動，今日起在中環 AIA VITALITY 公園展開。（UNIQLO fb）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動
19:14 2023/12/21
【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動
【氣温驟降】天氣凍市民急買禦寒衣物　觀塘服裝連鎖店排長龍
22:03 2023/12/22
【氣温驟降】天氣凍市民急買禦寒衣物　觀塘服裝連鎖店排長龍
【天氣報告】天文台今錄最低氣溫8.1度再創新低　高地或結冰
今日 10:06
【天氣報告】天文台今錄最低氣溫8.1度再創新低　高地或結冰

你可能感興趣

【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動
19:14 2023/12/21
【AIA嘉年華】闊別4年AIA嘉年華今回歸中環海濱　一文看清門票優惠及精彩活動
【氣温驟降】天氣凍市民急買禦寒衣物　觀塘服裝連鎖店排長龍
22:03 2023/12/22
【氣温驟降】天氣凍市民急買禦寒衣物　觀塘服裝連鎖店排長龍
【天氣報告】天文台今錄最低氣溫8.1度再創新低　高地或結冰
今日 10:06
【天氣報告】天文台今錄最低氣溫8.1度再創新低　高地或結冰
天氣 門票 著數優惠 UNIQLO 好去處 遊戲 澳門 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（12月23日 時間16:05）