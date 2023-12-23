李啟言傷勢丨感動So Ching對阿Mo不離不棄照顧　李盛林牧師：李澤楷沒有再來

▲ So Ching對阿Mo不離不棄。

因為MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），他的父親李盛林牧師事隔一年再於聖誕前夕接受香港電台第一台《舊日的足跡》主持車淑梅訪問，講述兒子最新的健康進展，並為他許下聖誕願望。

阿Mo出事後，李牧師為鼓勵兒子而剃光自己的頭髮，承諾待阿Mo健康好轉才讓頭髮長出來。他於去年聖誕節受訪時，頭髮只有3毫米長，今次重臨港台訪問，頭髮已留長到15毫米，足證阿Mo過去一年的身體狀況有所進展。

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▲ 《舊日的足跡》節目主持車淑梅（右）與李盛林牧師。

阿Mo不斷堅持鍛煉

李牧師稱，兒子現時仍然保持短髮，因為較易護理：「他很開心每星期有兩次沐浴和洗頭的安排。不過，由於他的四肢無法活動，每次清潔都很大陣仗，需要3位護士的幫助。」

同時，李牧師指，自從阿Mo拔掉喉管後，說話和進食已完全沒有問題：「他說話流利清晰，飲食也跟我們一樣，但由於胸肌還未恢復，要小心進食，怕嗆口而咳嗽，就不能吃他最喜愛的麻辣食物了。」

▲ 阿Mo與So Ching。

坦言只欠東風

他提到阿Mo的醫療進展：「現在每天都在中大醫院接受連串康復治療，早10晚6，中間有2小時的休息。他經常咬着牙關去鍛煉，即使治療師著他休息，他也會要求多做一會兒，相信這就是舞蹈者的鬥心和鬥志。教授和醫護人員都讚賞他不斷地堅持鍛煉，令自己變得更結實強壯。」

然而，阿Mo的頸椎神經仍有水腫和神經疤痕，阻礙了神經傳遞。李牧師表示，醫生專家對如何改善仍未有確定的方案，但他們一直進行研究，亦有醫療人員指從未見過像阿 Mo 這樣的進展。

此外，醫院還特別訂購了許多復康儀器，若在阿Mo身上奏效，就能開放給其他有需要的病人使用。猶幸阿Mo受傷的第四節頸椎以下的神經全部都沒有萎縮，跟上面的頸椎神經一樣粗壯。李牧師坦言，現在只欠東風，一旦能夠傳達神經訊號，阿Mo就可以活動起來。

▲ 阿Mo與So Ching。

So Ching貼心好女孩

李牧師也談到阿Mo留院的心情：「他一直都較含蓄，只會微笑表達開心，但當女朋友（So Ching蘇芷晴）來到時，他的笑容就不一樣了，笑得非常甜。So Ching經常探望他，每次至少逗留數小時，一個星期也會來6天，逢星期日更全天留在醫院陪伴。我們也會協調，若她在場我們便會離開一會。」

李牧師續指，醫護人員都大讚So Ching是位非常特別的女孩，以他們的經驗，這樣的情況下一般人的關係大約只能維持3個多月，但So Ching仍堅持相互扶持。

被問及可有想過So Ching是如此貼心的女孩，李牧師坦言起初不太認識對方：「很多人會認為舞蹈界和娛樂界中，感情可能只是『玩玩吓』，但是經過這件事後，我改觀了。當然，我不會給他們壓力。他們之間如何相互扶持和體諒，都得由他們自己來決定。」

▲ 阿Mo與So Ching。

李澤楷未有再探望

問他李澤楷有否再來探望時，李牧師解釋院方不希望外人來探訪，因擔心阿Mo會受到新冠病毒和感冒菌的感染。一旦患上肺炎，情況將非常棘手，甚或會前功盡廢。

他說：「李先生沒有再來，我知道他應該會從旁留意着的。我的聖誕願望是醫療專家能夠找到前進的道路，現時他們能掌握的是先將阿 Mo 訓練成一個健康的人。現在阿Mo的身體四肢比一個不做運動的人還要健康！所以我一直強調：只欠東風……」

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