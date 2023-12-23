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【文化博物館】梅艷芳逝世20周年紀念展明揭幕　展出70組唱片服飾等

社會 17:08 2023/12/23

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

「絕代芳華・梅艷芳」展覽開幕典禮今日舉行。（政府新聞處圖片）

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20週年，香港文化博物館明日（24日）起舉辦「絕代芳華・梅艷芳」展覽，展期至明年9月2日，共展出70組有關梅艷芳的展品，如首次公開展出的《第十二屆東京音樂節》TBS獎獎座、親筆簽名《淑女》黑膠唱片封套等流行文化產物。展覽免費入場。

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被喻為「百變天后」、「樂壇大姐大」的一代樂壇天后梅艷芳自1982年參加歌唱比賽出道，憑着獨特嗓音和紮實唱功深入民心，並以破格曲風和百變形象叱吒香港樂壇，引領粵語流行曲再創高峰，同時也開創了新的演唱會文化，亦曾演出多部扣人心弦、膾炙人口的電影作品，創造了無數傳奇，帶動着香港流行文化在國際舞台大放異彩，至今仍具跨世代影響力。

是次展覽將展出70組與梅艷芳有關的展品，其中20組更是由梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基捐出，包括8套梅艷芳在不同時期穿着的舞台服飾、奬座和親筆簽名黑膠唱片。

精選展品包括首次公開展出、梅艷芳在《第十二屆東京音樂節》贏得的TBS獎獎座；《第二十三屆香港電影金像獎》演藝光輝永恆大獎獎座；親筆簽名《淑女》黑膠唱片封套；梅艷芳於1987至1988年《百變梅艷芳再展光華演唱會》中《妖女》造型的經典服飾；於2002年《梅艷芳極夢幻演唱會》最後一場壓軸表演時穿着的華麗晚裝；一系列電影海報及電影《胭脂扣》黑白素描手稿等。

同場還會播放視頻展示梅艷芳在音樂及電影的不同形象，以及80、90年代的電台訪問，讓觀眾了解她出道以來的心路歷程和成就。

適逢本月30日是梅艷芳60歲冥壽，文化博物館亦特別安排於當日上午11時於1樓劇院放映電影《胭脂扣》，並於下午3時舉行專題講座。

另為配合展覽，博物館將於明年1月至5月期間舉辦一系列活動，包括專題講座及街頭音樂表演。一輛特別設計的梅艷芳古董巴士亦會於本月30及31日，以及明年1月1日、13日及14日，停泊於博物館停車場供參觀者拍照留念。

康文署署長劉明光今日（23日）在展覽開幕典禮上致辭時表示，梅艷芳作為一代流行文化標誌性人物，引領了香港流行音樂和電影發展屢創高峰，是一代樂壇天后和傳奇巨星，希望透過展覽與市民一起重溫她在舞台上的百變形象，回顧她在音樂和電影方面的卓越成就，以及她在推動香港流行文化發展方面的貢獻。

出席典禮的其他主禮嘉賓包括劉培基、香港演藝人協會會長古天樂、博物館諮詢委員會歷史專責委員會主席莫家豪、節目與發展委員會演藝專責委員會（音樂）主席潘明倫和香港文化博物館總館長林國輝。

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責任編輯：梁薾心

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