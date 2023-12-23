【屋邨重建】何永賢料彩虹邨首批居民2028年遷出　一人住戶搬遷津貼約1.03萬元

▲ 何永賢料彩虹邨首批居民2028年遷出。（曾耀輝攝）

房委會策劃小組委員會日前通過展開彩虹邨重建研究，預計分三期重建，整個工程料需時15年。房屋局局長兼房委會主席何永賢今日（23日）在電視節目指，彩虹邨首期遷置時間會以2028年為目標，搬遷津貼則沿用既有標準，一人住戶搬遷津貼約1.03萬元。

何永賢指，黃大仙美東邨可安置受首期重建影響的2,000多戶，宏照道第二期亦會改為「綠置居」項目，讓有意置業的彩虹邨居民優先認購。首期遷置時間會以黃大仙美東落成期2028年為目標，搬遷津貼則沿用既有標準，一人住戶搬遷津貼約1.03萬元，4至5人家庭約為2.43萬元。

她出席在電台節目時亦指，明年將詳細研究彩虹邨重建規劃，包括技術研究、交通規劃、重建後樓宇高度、通風等，又會在農曆新年後會落區與居民、持份者及熟識地區人士收集意見，預計1年後再公布詳情。

被問到有居民認為美東邨離彩虹邨較遠，何永賢稱，現時區內沒有其他適合安置的可能性，而美東邨配套不錯，形容「有美東邨安置已是很幸運。」

至於整個重建計劃預計要15年，可否壓縮工期，她說採用組裝合成等技術，可把建築期縮減幾個月，但計劃涉及重置年長居民，不能操之過急，會大致按原定步伐重建。

何永賢重申，重建彩虹邨重建可把單位數目，由原先7,400個增至約9,200個，但9,200個單位只是約數，當局會視乎附近交通網絡和土地用途等取得平衡，評估可興建多少單位，達致最高效益。

她又提到，很多老舊屋邨所投放的維修資源不符效益，造成財政負擔，對居民亦不方便，政府對舊屋邨重建研究一直沒有停，現時除了60年樓齡的彩虹邨外，手上仍有約10個屋邨正研究重建。

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責任編輯：梁薾心