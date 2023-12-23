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金手指丨梁朝偉往星馬宣傳新片　偉仔沒計劃退休：希望嘗試不同角色

娛樂 13:25 2023/12/23

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

（左起）莊文強、梁朝偉、黃斌在馬來西亞宣傳《金手指》

由莊文強執導及編劇、黃斌監製，強大陣容包括梁朝偉、劉德華、蔡卓妍（阿Sa）主演的電影《金手指》，完成香港首映禮後，莊文強、黃斌及梁朝偉即出發飛往星馬為《金手指》宣傳。

梁朝偉已有好一段日子未為電影進行海外宣傳，這次偕導演兼編劇莊文強與監製黃斌，接連飛往新加坡及馬來西亞，親身為電影《金手指》站台宣傳，自然吸引兩地大批粉絲影迷爭相目睹偶像的迷人風采，所到之處均擠得水洩不通。

粉絲塞爆現場
 
這次《金手指》星馬宣傳之旅行程緊密，他們甫下機便出席連串記者招待會、媒體專訪以及首映禮，紅地毯兩旁吸引大批粉絲影迷抵達霸靚位，當他們嘉賓抵達時引起現場一片尖叫聲及歡呼聲，粉絲和影迷們爭相拍照，部分幸運粉絲更成功與梁朝偉握手及取得簽名。

莊文強導演與偉仔私交甚篤，過往亦合作多齣作品，今次於《金手指》聚首，再找來另一位影帝劉德華合演，莊導演形容感覺就如經營一個戲班，戲班內全是兄弟姊妹，有種回家一樣的安全感。

在新加坡宣傳《金手指》。

跳出舒適圈

在創作《金手指》劇本時，他力求創新跳出舒適圈，莊導說：「整部戲的製作就似進行一場冒險，去發掘一件未知的事，兩位影帝演出的角色，都是以前甚少嘗試的，譬如梁朝偉去演一個這樣的反派，之前沒有太多人想像得到；剪接時，看到梁朝偉演戲，會想這個人已演了30多年戲，怎麼還可以進步？去到這樣的資歷，還有新的面貌讓觀眾看到，很令人吃驚！」

監製黃斌補充：「以往一起合作時，都偏向警匪片類型，這幾年思考很多創作口味、應該走什麼方向，今次是另外一種新嘗試。」

問到不斷進步的秘訣，梁朝偉剖析：「開拍前，當然要看很多相關資料，研究當中人物心態，準備過程中，會嘗試觀察自己的身體語言有什麼改變，在鏡中看看自己的表情，有那些不一樣；今次對我最大幫助的是造型與服裝，我們花了很多時間在鑽研造型，演員好需要靠造型去投入角色，今次造型幫助很大，化了妝、穿好衣服，自己就像變了程一言！」

（左起）梁朝偉、莊文強、黃斌在新加坡宣傳《金手指》。

難忘與華仔醫院演對手戲

演員組合方面，偉仔既重遇最佳拍擋劉德華，亦與蔡卓妍（阿Sa）等新對手合作，帶來不少火花與衝擊，偉仔說：「第一次與阿Sa合作，她好聰明、好勤力；華仔則不用多說了，我們小時候已一起合作拍戲，相信默契就是從電視台開始，大家那時已經是好好朋友，默契是建立在信任，（《金手指》）拍攝現場不用特別溝通，已經可以做到，不知道為什麼，我做什麼，他都可以接到！」

偉仔與華仔在片中的醫院對手戲，是偉仔特別印象深刻的場面，憶述：「醫院那場戲，我們好像重回那種默契，埋位前不知道出來的效果會是怎樣，我在香港看首映時，感到彼此之間，確實有那種火花！」

在馬來西亞宣傳《金手指》。

從沒想過退休

有記者問，同在醫院那場戲，被飾演華仔太太的周家怡掌摑痛不痛？偉仔笑道：「起初不太痛，因為她不敢打我，我一直鼓勵她，不用怕，不如用力一巴打下來，不用打那麼多次，最後打下來，真的幾痛！」

偉仔明年3月，會到德國參演一部由匈牙利導演執導的電影，飾演腦神經科學家，現正做準備工夫，有記者問退休計劃，偉仔重申：「真的沒有想過退休，未來日子裏，可以拍得幾多部戲，就拍幾多部戲，一直希望除香港電影，能與其他地方的電影人合作，嘗試不同風格的角色與作品。」

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新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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