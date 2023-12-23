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新聞女王丨一文盡睇《新聞女王》16個小秘密　為阿佘改劇名角色名字暗藏玄機

娛樂 14:05 2023/12/23

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《新聞女王》

TVB台慶劇《新聞女王》在昨晚（12月22日）播出大結局，該劇自播出後掀起無數熱話，之前單是黃宗澤閃現大結局客串演出，及何依婷飾演的徐曉薇曾在另一部台慶劇《香港人在北京》中以主播身份閃現均引來關注。

為發掘更多《新聞女王》不為人知的彩蛋，總監製鍾澍佳開心share了以下16個《新聞女王》創作小故事。

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《新聞女王》

1. 《新聞女王》原名是《新聞女郎》，是因為找到佘詩曼之後才改名。

2. 原著故事裡，沒有飛爺（鄧智堅飾），華姐（車婉婉飾）和方太（龔慈恩飾）這3個人物。

3. 只有Cathy（高海寧飾）和劉艷（王敏奕飾）這兩個人物的名字是從原著故事開始便沒有改動過的。

4. 所有人最終歸屬文家軍還是佐治（馬國明飾）黨，在TVB版早已暗藏玄機，關鍵在各人劇中的日常稱呼是中文名字還是英文名字。文家軍都是英文名（例如Ivan（何廣沛飾）和Cathy），佐治黨的都是中文名（曉薇和王偉（林正峰飾））。

5. 導播控制室的戲份，所有顯示屏都是後期才把畫面key上去，演員的所有演出全靠憑空想像。

《新聞女王》

6. 第一集的大型巴士翻側意外現場，由於原本希望拍攝的地方不獲批准，最後選址於TVB電視城的露天停車場、並透過CG重建場景進行拍攝。

7. SNK大樓的外觀全景和相關航拍鏡頭，全是靠後期電腦特效造在將軍澳工業邨的海旁空地上。

《新聞女王》

8. 劇本設定方太已去世的丈夫，在未建立SNK傳媒王國前，是一名國際知名的體育記者。

9. 劇集總監製鍾澍佳及監製關文深原來均有份參與演出，佳導飾演方太司機、關文深飾演火場事件中的攝影師。另外有兩名導演則飾演了大結局中脅持人質事件的便衣探員。

《新聞女王》

10. 在原著故事，第一場創作的戲便是Man姐巧遇賊王事件，因而有了應該先拍攝還是先報警這個兩難問題，並從而延伸創作整個故事。

11. 除曉薇亮相《香港人在北京》，連曉薇一直跟進的力保集團新聞，也是《香港人在北京》中徐港仁（陳展鵬飾）在第一集遇到事件的相關集團。另外，首集閃現客串的張頴康，其造型及角色設定是《反黑英雄》中的PTU威哥。

《新聞女王》

12. ⁠除了賊王案和最後的輕度弱智爸爸脅持人質事件外，曉薇妹妹的死也是早在原著劇情裏已存在，但死因卻是涉及殉情自殺。

13. 最後5位「新聞女王」喝水這組鏡頭，在原著劇本是沒有的！是佳導拍攝時臨場加插，佳導說：「這是我作為創作人主觀願望的一種呈現！我打從心底裏也希望如此，不是為了洗白，也不代表和好！在我們真實人生中，那有這麼容易洗白和好，只想表達：『搶來搶去為了面前一杯水？為甚麼不回頭看看妳身後還有一片汪洋。』這個說易行難的小道理。」

《新聞女王》

14.細心留意，會發現劇中主角並沒有食飯場口。

15.對於有眼利網民根據劇組發布劇照，發現有不少「消失的場口」，佳導指影視創作中有deleted scene很正常，並透露《新聞女王》first cut原本有28集，但為了更好看便剪成現在的26集版本。

16.炎明熹（Gigi）的劇集片尾曲《Crystal Clear》，原來還有普通話版本《透徹》，相關版本日前先後在TVB官方社交平台推出短版及原版Official MV。MV除了繼續精華了劇集的精彩場口，還加插Gigi錄音時的畫面。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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