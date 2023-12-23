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【VISA搭車】港鐵今起接受用VISA卡出入閘　乘客：更方便又可儲分

社會 14:15 2023/12/23

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港鐵即日起於部分港鐵站閘機設感應式信用卡支付。（曾耀輝攝）

港鐵今日（23日）開始分階段陸續推出感應式信用卡乘搭服務，乘客即日起可於特定閘機使用Visa信用卡、扣賬卡、或其他綁定Visa的裝置出入閘。有乘客形容使用信用卡入閘更方便且可儲分。

現時港鐵重鐵網絡（機場快綫車站除外）每個車站已配備起碼兩部提供感應式信用卡支付功能、貼有淺藍色標示的出入閘機，中環、尖沙咀、會展等較多旅客使用的車站會有更多配備。乘客使用感應式Visa信用卡、扣賬卡或載有這兩項支付功能的裝置，如手提電話及智能手錶等，在相機閘機的信用卡讀卡器一拍便可出入閘，可使用新支付功能的閘機亦會陸續增加。 

有乘客今日在會展站首次試用信用卡搭港鐵，指信用卡毋須增值就可搭車，能提供多一個選擇。有乘客則認為出入閘速度與八達通無異，使用信用卡更方便，還可以儲積分。但有乘客擔心，若用手機錢包內的感應式信用卡拍卡，會令繁忙時間排隊出閘時間較長，未必會轉用。有經常乘搭港鐵出行的市民亦稱，認為八達通比較簡單「用慣左」。

對於信用卡支付功能目前只接受成人車費，不適用於政府公共交通補貼計劃，有市民稱，信用卡支付亦未有涵蓋長者2元乘車優惠，且認為分開處理八達通和信用卡的交易資料較安全，故無意轉用新支付方法。

港鐵表示，感應式信用卡支付服務首日運作大致暢順，全部港鐵站客務中心已增加電子支付服務，目前正投入逾13億元提升重鐵網絡內，超過2,400部閘機，計劃明年第三季起，增加接受信用卡閘機至每個港鐵站出口有至少有2部，到2028年全綫3成半閘機提供相關功能；機場快綫則最快2026年才接受信用卡入閘。

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責任編輯：梁薾心

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