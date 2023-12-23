  • 13°C
香港時間 : 20231223日 (週六) 16:36
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【非洲豬瘟】元朗流浮山豬場至少4豬驗出非洲豬瘟病毒　場內約2,800豬隻將全部銷毀

社會 14:26 2023/12/23

分享：

分享：

熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

元朗再有豬場爆發非洲豬瘟。（資料圖片）

元朗再有豬場爆發非洲豬瘟。漁護署今日（23日）公布，昨巡查元朗流浮山一持牌豬場，從60頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現，其中至少4頭豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

漁護署指，根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，正安排銷毀場內全部約2,800頭豬隻，銷毀行動將於下周開始。署方下周起會在該署網頁每日更新有關行動的情況。

漁護署又指，已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知署方。另已安排人員巡查有關豬場3公里內的兩個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，且為審慎起見，已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。

至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻異常情況報告。漁護署人員正陸續巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。

漁護署強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心；又指個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：梁薾心

相關文章

【非洲豬瘟】元朗流浮山豬場多6隻豬驗出非洲豬瘟病毒　漁護署銷毀場內全數逾5,600隻豬
22:01 2023/11/09
【非洲豬瘟】元朗流浮山豬場多6隻豬驗出非洲豬瘟病毒　漁護署銷毀場內全數逾5,600隻豬
【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
21:33 2023/11/23
【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
【非洲豬瘟】元朗新田豬場19隻豬驗出非洲豬瘟病毒　場內全部900多隻豬要銷毀
15:26 2023/12/09
【非洲豬瘟】元朗新田豬場19隻豬驗出非洲豬瘟病毒　場內全部900多隻豬要銷毀

你可能感興趣

【非洲豬瘟】元朗流浮山豬場多6隻豬驗出非洲豬瘟病毒　漁護署銷毀場內全數逾5,600隻豬
22:01 2023/11/09
【非洲豬瘟】元朗流浮山豬場多6隻豬驗出非洲豬瘟病毒　漁護署銷毀場內全數逾5,600隻豬
【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
21:33 2023/11/23
【非洲豬瘟】流浮山豬場爆豬瘟需銷毀所有豬隻　本月第二宗爆發
【非洲豬瘟】元朗新田豬場19隻豬驗出非洲豬瘟病毒　場內全部900多隻豬要銷毀
15:26 2023/12/09
【非洲豬瘟】元朗新田豬場19隻豬驗出非洲豬瘟病毒　場內全部900多隻豬要銷毀
豬肉 非洲豬瘟 漁護署 食用安全 非洲 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載