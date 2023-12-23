【非洲豬瘟】元朗流浮山豬場至少4豬驗出非洲豬瘟病毒　場內約2,800豬隻將全部銷毀

▲ 元朗再有豬場爆發非洲豬瘟。（資料圖片）

元朗再有豬場爆發非洲豬瘟。漁護署今日（23日）公布，昨巡查元朗流浮山一持牌豬場，從60頭豬隻中抽取樣本作檢測，結果發現，其中至少4頭豬隻樣本對非洲豬瘟病毒呈陽性反應。

漁護署指，根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，正安排銷毀場內全部約2,800頭豬隻，銷毀行動將於下周開始。署方下周起會在該署網頁每日更新有關行動的情況。

漁護署又指，已即時就相關個案通知所有本地豬農，並提醒他們如發現豬隻健康有異，應即時通知署方。另已安排人員巡查有關豬場3公里內的兩個豬場，並為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測，且為審慎起見，已暫時禁止該些豬場運出豬隻直至另行通知。

至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻異常情況報告。漁護署人員正陸續巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染。



漁護署強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，因此不會構成食物安全風險，豬肉煮熟後可放心食用，市民無需擔心；又指個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。

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責任編輯：梁薾心