新聞女王丨何依婷讚老公結婚誓詞感人　對頒獎禮入圍十強已滿足

▲ 何依婷平常心對待獎項！

TVB台慶劇《新聞女王》演員佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、陳山聰、鄧智堅、譚俊彥、吳業坤、龔慈恩、何廣沛、林正峰，以及監製鍾澍佳、監製關文深，在冬至（12月22日）到澳門出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，齊睇追看大結局。

何依婷結婚丨何依婷結婚做足傳統儀式 Regina：謝謝家人的疼愛

難忘坐馬車

剛「升呢」人妻的何依婷接受TOPick訪問表示還未習慣被叫林太，還是喜歡大家叫她做Regina。談到整個婚禮是否很感動，她說：「係呀！籌備咁耐終於到呢一日。（邊一個部分特別難忘？）應該係坐馬車，本身酒店冇馬車安排，係我自己安排，初頭都好擔心，驚隻馬會唔聽話或者酒店唔批准，幸好最後Wedding Planner 幫我解決咗呢件事，非常順利！」

▲ 何依婷指婚禮很感人。（陳慧安 攝）

老公誓言感人

問到在婚禮上老公有否說一些很感動的說話，依婷說：「佢好真誠，我喺婚禮前已經不停提佢要寫結婚宣言，唔好到時剩係講句『I Love You』，到前一晚佢同我講已寫好晒叫我放心，但去到婚禮當日佢係臨場發揮，我都覺得佢講得非常感動。（兩個感動喊晒？）也有，但我有盡量忍住，唔想整花個妝。」

她又指做足所有儀式：「因為這個婚禮最主要係請親戚同最Close嘅朋友，加上有唔少親戚到場，佢哋都想有番斟茶嘅環節。」

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平常心對待獎項

談到稍後的工作安排，她說：「1月份開始放假，會去北海道滑雪，回來後就係頒獎典禮，都一直有安排工作。」

另外，提到她有份入圍「飛躍進步女藝員」及「最佳女配角」獎，對此有否信心，依婷說：「我覺得信心一定要有，但係我都係平常心對待，享受過程最重要同埋其他對手實力都好勁，入到十強對我嚟講已經係一個肯定。」



記者：陳曉柔

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