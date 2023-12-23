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潛行丨劉德華率全員廣州宣傳新片　林子祥驚喜現身打氣

娛樂 15:42 2023/12/23

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

《潛行》團隊在廣州宣傳。

由劉德華監製兼主演動作犯罪電影《潛行》眾演員林家棟、彭于晏、劉雅瑟、任達華、林雪、姜皓文、朱鑑然及動作導演錢嘉樂等在昨日（12月22日）在廣州展開首站宣傳，除現場互動外，並在網上別開生面的以歌會友，戲中全員齊咁好合唱。

之前，為電影與劉德華重唱《難為正邪定分界》作宣傳曲的林子祥，更驚喜現身獻唱打氣。

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林子祥驚喜現身打氣。

為觀眾準備湯圓

除劉德華，其他演員更首次在台上開金口獻唱，一起跟華仔唱經典金曲《愛你一萬年》外，劉雅瑟演唱戲中插曲《道理都懂》、導演關智耀也來一首英文金曲《my way》。

最後特別嘉賓林子祥驚喜到場打氣給大家演唱《憑着愛》，無論網上及現場的宣傳互動。適逢冬至，主創們也貼心為觀眾準備湯圓，將新年的第一波温暖提前送達。

（左起）林家棟、劉雅瑟、劉德華。

老友重聚憶往事

劉德華、林家棟、任達華、林雪、姜皓文等人相識、合作數十年，活動現場老友重聚，共同追憶往事，在現場掀起一股「情懷殺」。而彭于晏、劉雅瑟、朱鑑然等年輕演員也表示在跟前輩演員的合作中收穫頗多。

劉雅瑟直言，深深感受到前輩們的創作熱情，彭于晏也表示自己被大家的台前幕後的團結和付出感染，朱鑑然感謝拍攝過程中前輩的幫助。

（左起）彭于晏、劉雅瑟、林家棟、劉德華。

薪火相傳生生不息

華仔坦言幾十年如一日，兢兢業業，發自內心將表演當作是自己的職業，只要是自己能做的永遠自己上。

面對後輩，毫無保留傳授自己的經驗，香港影人一直以來的堅持打動了很多觀眾。正是幾代影人的薪火相傳，才能讓香港電影生生不息。

最新影片推介：李施嬅專訪

TOPick柴犬追星
新聞女王丨李施嬅認個性被動從不喜歡爭　失落視后冇遺憾應放眼世界

撰文 : TOPick柴犬出動

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劉德華 林子祥 電影 監製 林家棟 彭于晏 劉雅瑟 歌手