【工展會】陳茂波昨訪維園工展會　與內地社交平台博主一起試食

▲ 財政司司長陳茂波昨訪維園工展會，與內地社交平台博主一起試食。（陳茂波fb影片截圖）

一連24日在維園舉行的工展會上周六（16日）開鑼，財政司司長陳茂波今日（23日）在fb發帖文，表示昨日（22日）到場與幾名內地社交平台博主一起試食蛋撻、港式麵食及花生糖等，形容香港品牌和產品質素很不錯。

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陳茂波指，昨跟幾位內地社交平台的知名博主一起逛歷史悠久、充滿本地特色的工展會，一起試食、港式麵食及花生糖等。博主也有做現場直播，除了讓内地朋友實時看看工展會的盛會，也展示了香港優質產品。

他續指， 「港味」是大家不約而同提到的「關鍵詞」，香港品牌和產品質素很不錯，只要融入更多創意、突出自身特色和風格，在海內外定能開拓到更廣大市場。

他又稱，工展會是香港最有歷史及最有傳統的展銷會，今屆已是第57年，從原本香港產品往外推銷，到現在除了海外以外，內地也是很重要的市場，希望內地同胞在場「看到好的產品，用這些產品」。

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責任編輯：梁薾心