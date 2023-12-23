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新聞女王丨陳山聰拍攝此角超大壓力　認在角色找回演員初心：真係好爽

娛樂 17:34 2023/12/23

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熱門 區區有好校 新聞女王 中一面試 佘詩曼 名校專區 李施嬅 新手爸媽 萬千星輝頒獎典禮2023

陳山聰好開心可以同阿佘再合作！

TVB台慶劇《新聞女王》演員佘詩曼、馬國明、高海寧、王敏奕、何依婷、陳山聰、鄧智堅、譚俊彥、吳業坤、龔慈恩、何廣沛、林正峰，以及監製鍾澍佳、監製關文深，在冬至（12月22日）到澳門出席《新聞女王結局夜—女王終極直播》，齊睇追看大結局。

新聞女王丨曾志偉講明希望阿佘奪最佳女主角　佘詩曼謙稱沒信心第3度封視后

新聞女王丨角色大挑戰

談到今次飾演這個輕度弱智爸爸相當有難度，山聰接受TOPick訪問表示沒有想過會演這類的角色：「當我知道阿佘返嚟拍《新聞女王》時，我已經聯絡咗佢，仲同佢講我一定要嚟客串，就算過鏡都可以，只要可以同阿佘做對手戲就得。初頭我以為着西裝好型仔喺新聞部拍，點知鍾澍佳監製知我好有興趣去拍嘅時候，就搵我講咗我角色，當時我個心都嚇一嚇，都好大壓力，因為大家見得太多我係做打戲或者型仔啲嘅角色，所以之後我搵咗自己嘅戲劇老師一齊好認真研究呢個角色。」

他續說：「每一個演員能夠攞到一個咁特別嘅角色，一定要演好佢，同埋我係自薦話拍，加上仲係阿佘事隔咁多年返嚟拍劇，我一定唔可以做得衰，要做得更好。」

陳山聰演這個度弱智爸爸非常出色。（陳慧安 攝）

新聞女王丨找回演員初心

山聰再說：「拍攝那3天係好辛苦，但真係好爽，搵番一個演員嘅初心，當年自己由客串一場戲開始演，之後好想再演多啲戲份，呢幾年大家見我做好多唔同劇集，但我都好耐冇試過喺咁集中同短時間要演一個咁多情緒嘅角色。」

他直言這今次演出不容易：「真係好難演，我由朝早6點鐘起身已經培養情緒，第二日拍喊戲，我係喊咗成日，攰到不得了。（好耐未試過咁崩潰？）真係好崩潰，但好爽，拍攝完成後我都有攬住阿佘，佢都有同我講『辛苦晒』！但見到觀眾咁喜歡我角色，覺得辛苦係值得。」

陳山聰好開心同阿佘再合作。（陳慧安 攝）

新聞女王丨望與阿佘再合作

此外，問到今次與阿佘短短合作會否覺得不夠喉。

他笑說：「梗係唔夠喉，如果再開續集唔係唔預我，今次我唔會再客串，我同阿佘真係識於微時，佢離開TVB嘅時候演技已經係好勁，依家簡直係巔峰，所以今次我哋再合作，希望觀眾喜歡。」

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新聞女王丨入圍十強十分開心

另外，提到他份入圍「最佳男主角」和「最佳男配角」十強，對此山聰說：「雖然上年已經拎咗個大獎，今年我都唔寄望可以再拎視帝，但今次兩項提名都入到十強都已經好開心。（有冇信心拎「最佳劇集」獎？）我對《隱形戰隊》同《新聞女王》都好有信心，應該係呢兩套劇之爭。」

記者：陳曉柔

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