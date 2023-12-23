【歡度聖誕】康文署聖誕期間加強巡邏　打擊亂拋垃圾非法擺賣

▲ 康文署聖誕期間加強巡邏。（資料圖片）

聖誕長假期開始，康文署今日（23日）宣布，將與其他政府部門的執法隊伍於聖誕節期間（24至26日），在署方轄下場地，特別是預計人流眾多的地方，採取一系列措施，以確保地方清潔及安全。

康文署指， 將與其他政府部門於聖誕節期間，在九龍海旁一帶的香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道、尖沙咀海濱花園、中間道兒童遊樂場、尖沙咀東海濱平台花園，及市政局百週年紀念花園等，預計人流眾多的地方，加強巡邏，對亂拋垃圾、非法擺賣及蓄意破壞公物等行為採取執法行動。亂拋垃圾人士可被罰款3,000元

康文署亦呼籲市民，歡度聖誕佳節之餘，在人多擠迫地方保持冷靜，注意個人安全，署方會在上述場地展示提醒市民保持場地清潔的宣傳物品，以及加派清潔工人及保安員在場工作。

另外，在節日期間，香港文化中心廣播系統將定時以粵語、普通話及英語，播放有關人群管理信息，以及呼籲市民不要亂拋垃圾。香港文化中心露天廣場、梳士巴利花園、星光大道及尖沙咀海濱花園一帶，亦會因應實際情況實施人群管制措施，市民應留意廣播及遵守在場工作人員指示，注意安全。

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責任編輯：梁薾心